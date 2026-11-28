Ранее чемпион Олимпиады в Сиднее-2000, трехкратный чемпион мира и двукратный победитель Азиатских игр Косэй Иноуэ посетил Ташкент, где провел специальный мастер-класс для молодых узбекских дзюдоистов. Диёра Келдиёрова также приняла непосредственное участие в этих занятиях. Тренировки с японским специалистом стали для Келдиёровой важным этапом подготовки перед ответственными схватками, которые пройдут на татами Токио на следующей неделе.

Чемпионка Олимпиады в Париже-2024, двукратный призер чемпионатов мира Диёра Келдиёрова на следующей неделе — 5–6 декабря — примет участие в престижном турнире Токё Гранд Слам 2026 , который пройдет в столице Японии. В преддверии соревнований наша соотечественница прошла особый этап подготовки в Ташкенте, приняв участие в тренировках под руководством легенды дзюдо Косэя Иноуэ .

Читайте также · 26 ноября Исторический реванш: Диёра Келдиёрова и Ута Абэ могут вновь встретиться на татами

В Токио ожидается исторический реванш с Утой Абэ

В официальной заявке турнира Токё Гранд Слам 2026 в весовой категории до 52 кг среди женщин значится не только Диёра Келдиёрова, но и японская звезда Ута Абэ, которая с момента Олимпиады в Париже ждет новой встречи с чемпионкой из Узбекистана. В рамках турнира «Большого шлема» в Токио соревнования в весовой категории до 52 кг запланированы на первый день соревнований — 5 декабря.

Показатели Официальные данные Соревнование Токё Гранд Слам 2026 (Токио, Япония — Токё Метрополитан Гймнасиум) Дата проведения 5–6 декабря 2026 года (схватки в весовой категории до 52 кг пройдут 5 декабря) Весовая категория Женщины, -52 кг Главные звезды и интрига Диёра Келдиёрова (Узбекистан) — Ута Абэ (Япония) (возможная встреча после Олимпиады в Париже-2024) Этап подготовки Участие в мастер-классах легендарного Косэя Иноуэ в Ташкенте

Как вы считаете, если Диёра Келдиёрова и Ута Абэ снова встретятся на татами турнира «Большого шлема» в Токио, сможет ли наша соотечественница победить соперницу на её же поле?

Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью с близкими, которые с нетерпением ждут выступлений узбекских дзюдоистов и Диёры Келдиёровой в Токио!