Диёра Келдиёрова на тренировках Косэя Иноуэ: подготовка к турниру «Большого шлема»
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- Чемпионка Олимпиады в Париже-2024 Диёра Келдиёрова примет участие в турнире Токё Гранд Слам 2026, который пройдет в Японии 5–6 декабря.
- Спортсменка приняла участие в тренировках легенды дзюдо Косэя Иноуэ в Ташкенте в рамках подготовки к этому престижному турниру.
- В рамках турнира в весовой категории до 52 кг ожидается возможный реванш между Келдиёровой и японской звездой Утой Абэ.
Чемпионка Олимпиады в Париже-2024, двукратный призер чемпионатов мира Диёра Келдиёрова на следующей неделе — 5–6 декабря — примет участие в престижном турнире Токё Гранд Слам 2026, который пройдет в столице Японии. В преддверии соревнований наша соотечественница прошла особый этап подготовки в Ташкенте, приняв участие в тренировках под руководством легенды дзюдо Косэя Иноуэ.
Мастер-класс от легенды дзюдо Косэя Иноуэ
Ранее чемпион Олимпиады в Сиднее-2000, трехкратный чемпион мира и двукратный победитель Азиатских игр Косэй Иноуэ посетил Ташкент, где провел специальный мастер-класс для молодых узбекских дзюдоистов. Диёра Келдиёрова также приняла непосредственное участие в этих занятиях. Тренировки с японским специалистом стали для Келдиёровой важным этапом подготовки перед ответственными схватками, которые пройдут на татами Токио на следующей неделе.
В Токио ожидается исторический реванш с Утой Абэ
В официальной заявке турнира Токё Гранд Слам 2026 в весовой категории до 52 кг среди женщин значится не только Диёра Келдиёрова, но и японская звезда Ута Абэ, которая с момента Олимпиады в Париже ждет новой встречи с чемпионкой из Узбекистана. В рамках турнира «Большого шлема» в Токио соревнования в весовой категории до 52 кг запланированы на первый день соревнований — 5 декабря.
Показатели
Официальные данные
Соревнование
Токё Гранд Слам 2026 (Токио, Япония — Токё Метрополитан Гймнасиум)
Дата проведения
5–6 декабря 2026 года (схватки в весовой категории до 52 кг пройдут 5 декабря)
Весовая категория
Женщины, -52 кг
Главные звезды и интрига
Диёра Келдиёрова (Узбекистан) — Ута Абэ (Япония) (возможная встреча после Олимпиады в Париже-2024)
Этап подготовки
Участие в мастер-классах легендарного Косэя Иноуэ в Ташкенте
Как вы считаете, если Диёра Келдиёрова и Ута Абэ снова встретятся на татами турнира «Большого шлема» в Токио, сможет ли наша соотечественница победить соперницу на её же поле?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью с близкими, которые с нетерпением ждут выступлений узбекских дзюдоистов и Диёры Келдиёровой в Токио!
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