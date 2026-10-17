Диёра Келдиёрова завоевала золотую медаль на международном турнире

Чемпионка Олимпийских игр Парижа-2024 по дзюдо, член национальной сборной Узбекистана Диёра Келдиёрова приняла участие в престижном международном турнире, организованном в казахстанском городе Актау, и завоевала золотую медаль соревнований.

Вернувшись в большой спорт после долгго перерыва, наша опытная спортсменка в очередной раз доказала свое превосходство в любимой весовой категории.

Абсолютное превосходство над всеми соперницами

Защищавшая честь нашей страны в весовой категории до 52 кг Келдиёрова провела турнир безупречно:

Уверенный путь к пьедесталу: Узбекская дзюдоистка продемонстрировала явное мастерство и физическое превосходство над всеми соперницами в квалификационных и полуфинальных поединках, получив путевку в финал;

Досрочная победа в финале: В решающем бою Диёра вышла на татами против представительницы Азербайджана и победила соперницу досрочно чистой победой, поднявшись на чемпионский пьедестал турнира в Актау;

Успешный старт: Данная золотая медаль показала, что наша соотечественница вернулась к борьбе в новом олимпийском цикле с еще большим энтузиазмом и чемпионским настроем.

Парижский триумф и последовательные успехи

Напомним, что Диёра Келдиёрова одержала историческую победу в весовой категории до 52 кг на летних Олимпийских играх Париж-2024, став первой в истории Узбекистана женщиной-дзюдоисткой — олимпийской чемпионкой. Эта очередная золотая медаль Диёры в Актау в очередной раз укрепила лидирующие позиции узбекской школы дзюдо на континентальной и мировой аренах.