Диёра Келдиёрова возвращается на татами: известны дата и турнир

Чемпионка Олимпийских игр в Париже-2024 Диёра Келдиёрова находится на пороге официального возвращения в большой спорт. Знаменитая узбекистанская дзюдоистка после долгого перерыва снова выйдет на татами.

Келдиёрова примет участие в турнире Актау Асиан Опен 2026, который пройдет 17–18 октября в казахстанском городе Актау. Примечательно, что эти соревнования станут для спортсменки первым официальным выступлением после парижской Олимпиады и рождения ребенка.

Диёра Келдиёрова снова на татами

Одна из самых известных и успешных представительниц узбекистанского дзюдо Диёра Келдиёрова готовится к возвращению на официальные турниры.

Завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде в Париже-2024 дзюдоистка теперь начнет новый этап своей международной соревновательной карьеры в Актау.

Келдиёрова выступит на турнире в своей привычной весовой категории до 52 кг.

Для болельщиков это особое и долгожданное событие, ведь в последний раз Диёра Келдиёрова выходила на татами в рамках официальных соревнований на Парижской Олимпиаде.

Большой перерыв после исторической победы в Париже

Завоевав чемпионский титул в весовой категории до 52 кг на Олимпиаде в Париже-2024, Диёра Келдиёрова установила историческое достижение для делегации Узбекистана.

Олимпийское золото в очередной раз продемонстрировало высокий уровень спортсменки на международной арене.

Келдиёрова также неоднократно поднималась на пьедестал почета чемпионатов мира. Если статус олимпийской чемпионки — одно из высших достижений в ее карьере, то теперь болельщики получат возможность снова увидеть ее на большом татами.

На этот раз значение турнира совсем другое

Турнир в Актау — это не просто очередное соревнование для Диёры Келдиёровой.

Это ее первый официальный старт после Олимпиады в Париже-2024 и рождения ребенка.

Именно поэтому поклонники дзюдо с огромным интересом ждут возвращения Келдиёровой на татами.

Для самой спортсменки этот турнир станет важным этапом с точки зрения восстановления соревновательной практики, адаптации к атмосфере международных татами и проверки своих возможностей перед предстоящими стартами.

Все взгляды прикованы к Актау

Участие Диёры Келдиёровой в турнире Актау Асиан Опен 2026, который пройдет в Актау 17–18 октября, имеет особое значение и для узбекистанского дзюдо.

Первая официальная схватка олимпийской чемпионки после долгого перерыва позволит болельщикам воочию наблюдать за ее возвращением в спорт.

Диёра Келдиёрова снова выступит на татами в весе до 52 кг. Теперь главный интерес вызывает то, как пройдет первый официальный турнир нового сезона для чемпионки, завоевавшей золото в Париже.

17–18 октября. Актау. Актау Асиан Опен 2026. Диёра Келдиёрова снова на татами.

Новая глава для олимпийской чемпионки узбекистанского дзюдо начнется именно с этого турнира.