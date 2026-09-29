Диёра Келдиёрова возвращается на татами: известны дата и турнир

·41·Спорт
Диёра Келдиёрова возвращается на татами: известны дата и турнир

Чемпионка Олимпийских игр в Париже-2024 Диёра Келдиёрова находится на пороге официального возвращения в большой спорт. Знаменитая узбекистанская дзюдоистка после долгого перерыва снова выйдет на татами.

Келдиёрова примет участие в турнире Актау Асиан Опен 2026, который пройдет 17–18 октября в казахстанском городе Актау. Примечательно, что эти соревнования станут для спортсменки первым официальным выступлением после парижской Олимпиады и рождения ребенка.

Диёра Келдиёрова снова на татами

Одна из самых известных и успешных представительниц узбекистанского дзюдо Диёра Келдиёрова готовится к возвращению на официальные турниры.

Завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде в Париже-2024 дзюдоистка теперь начнет новый этап своей международной соревновательной карьеры в Актау.

Келдиёрова выступит на турнире в своей привычной весовой категории до 52 кг.

Для болельщиков это особое и долгожданное событие, ведь в последний раз Диёра Келдиёрова выходила на татами в рамках официальных соревнований на Парижской Олимпиаде.

Большой перерыв после исторической победы в Париже

Завоевав чемпионский титул в весовой категории до 52 кг на Олимпиаде в Париже-2024, Диёра Келдиёрова установила историческое достижение для делегации Узбекистана.

Олимпийское золото в очередной раз продемонстрировало высокий уровень спортсменки на международной арене.

Келдиёрова также неоднократно поднималась на пьедестал почета чемпионатов мира. Если статус олимпийской чемпионки — одно из высших достижений в ее карьере, то теперь болельщики получат возможность снова увидеть ее на большом татами.

На этот раз значение турнира совсем другое

Турнир в Актау — это не просто очередное соревнование для Диёры Келдиёровой.

Это ее первый официальный старт после Олимпиады в Париже-2024 и рождения ребенка.

Именно поэтому поклонники дзюдо с огромным интересом ждут возвращения Келдиёровой на татами.

Для самой спортсменки этот турнир станет важным этапом с точки зрения восстановления соревновательной практики, адаптации к атмосфере международных татами и проверки своих возможностей перед предстоящими стартами.

Все взгляды прикованы к Актау

Участие Диёры Келдиёровой в турнире Актау Асиан Опен 2026, который пройдет в Актау 17–18 октября, имеет особое значение и для узбекистанского дзюдо.

Первая официальная схватка олимпийской чемпионки после долгого перерыва позволит болельщикам воочию наблюдать за ее возвращением в спорт.

Диёра Келдиёрова снова выступит на татами в весе до 52 кг. Теперь главный интерес вызывает то, как пройдет первый официальный турнир нового сезона для чемпионки, завоевавшей золото в Париже.

17–18 октября. Актау. Актау Асиан Опен 2026. Диёра Келдиёрова снова на татами.

Новая глава для олимпийской чемпионки узбекистанского дзюдо начнется именно с этого турнира.

Диёра КелдиёроваAktau Asian Open 2026Олимпиада Париж-2024дзюдо Узбекистана
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Диёра Келдиёрова вернулась на татами: большой перезапуск близок?Диёра Келдиёрова вернулась на татами: большой перезапуск близок?5 августа 06:07Олимпийская чемпионка Диёра Келдиёрова поделилась незабываемыми кадрами со своего дня рождения (видео)Олимпийская чемпионка Диёра Келдиёрова поделилась незабываемыми кадрами со своего дня рождения (видео)13 июля 15:07«Эту тайну я нигде не раскрывала, рассказываю вам…» — Диёра Келдиёрова«Эту тайну я нигде не раскрывала, рассказываю вам…» — Диёра Келдиёрова8 июня 22:19На Азиатских играх стартуют соревнования по дзюдо: узбекистанцы узнали своих соперниковНа Азиатских играх стартуют соревнования по дзюдо: узбекистанцы узнали своих соперниковСегодня 17:27Диёра Келдиёрова возвращается в спорт после долгого перерываДиёра Келдиёрова возвращается в спорт после долгого перерыва5 апреля 08:00Старт в Аммане: 12 наших дзюдоистов выйдут на татами в первый деньСтарт в Аммане: 12 наших дзюдоистов выйдут на татами в первый день16 июля 12:01
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове