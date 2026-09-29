Диёра Келдиёрова возвращается на татами: известны дата и турнир
Чемпионка Олимпийских игр в Париже-2024 Диёра Келдиёрова находится на пороге официального возвращения в большой спорт. Знаменитая узбекистанская дзюдоистка после долгого перерыва снова выйдет на татами.
Келдиёрова примет участие в турнире Актау Асиан Опен 2026, который пройдет 17–18 октября в казахстанском городе Актау. Примечательно, что эти соревнования станут для спортсменки первым официальным выступлением после парижской Олимпиады и рождения ребенка.
Диёра Келдиёрова снова на татами
Одна из самых известных и успешных представительниц узбекистанского дзюдо Диёра Келдиёрова готовится к возвращению на официальные турниры.
Завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде в Париже-2024 дзюдоистка теперь начнет новый этап своей международной соревновательной карьеры в Актау.
Келдиёрова выступит на турнире в своей привычной весовой категории до 52 кг.
Для болельщиков это особое и долгожданное событие, ведь в последний раз Диёра Келдиёрова выходила на татами в рамках официальных соревнований на Парижской Олимпиаде.
Большой перерыв после исторической победы в Париже
Завоевав чемпионский титул в весовой категории до 52 кг на Олимпиаде в Париже-2024, Диёра Келдиёрова установила историческое достижение для делегации Узбекистана.
Олимпийское золото в очередной раз продемонстрировало высокий уровень спортсменки на международной арене.
Келдиёрова также неоднократно поднималась на пьедестал почета чемпионатов мира. Если статус олимпийской чемпионки — одно из высших достижений в ее карьере, то теперь болельщики получат возможность снова увидеть ее на большом татами.
На этот раз значение турнира совсем другое
Турнир в Актау — это не просто очередное соревнование для Диёры Келдиёровой.
Это ее первый официальный старт после Олимпиады в Париже-2024 и рождения ребенка.
Именно поэтому поклонники дзюдо с огромным интересом ждут возвращения Келдиёровой на татами.
Для самой спортсменки этот турнир станет важным этапом с точки зрения восстановления соревновательной практики, адаптации к атмосфере международных татами и проверки своих возможностей перед предстоящими стартами.
Все взгляды прикованы к Актау
Участие Диёры Келдиёровой в турнире Актау Асиан Опен 2026, который пройдет в Актау 17–18 октября, имеет особое значение и для узбекистанского дзюдо.
Первая официальная схватка олимпийской чемпионки после долгого перерыва позволит болельщикам воочию наблюдать за ее возвращением в спорт.
Диёра Келдиёрова снова выступит на татами в весе до 52 кг. Теперь главный интерес вызывает то, как пройдет первый официальный турнир нового сезона для чемпионки, завоевавшей золото в Париже.
17–18 октября. Актау. Актау Асиан Опен 2026. Диёра Келдиёрова снова на татами.
Новая глава для олимпийской чемпионки узбекистанского дзюдо начнется именно с этого турнира.
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