Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала 6 медалей на Актау Асиан Опен 2026

·49·Спорт
Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала 6 медалей на Актау Асиан Опен 2026

Престижный турнир Открытого Кубка Азии по дзюдо Актау Асиан Опен 2026, стартовавший в казахстанском городе Актау, начался поистине триумфально для национальной сборной Узбекистана.

В поединках первого дня соревнований наши соотечественники продемонстрировали высокое мастерство и физическое превосходство, завоевав сразу 3 золотые и 3 бронзовые медали, и поднялись в число лидеров в общекомандном зачете.

Высшая ступень пьедестала: 3 чемпиона

Узбекские спортсмены завершили напряженные схватки на татами целой россыпью золотых наград:

  • Фотимахон Турсунбоева (-48 кг): Наша молодая и талантливая спортсменка превзошла всех соперниц в наилегчайшей весовой категории и поднялась на первую ступень пьедестала;

  • Диёра Келдиёрова (-52 кг): Вернувшаяся на татами после двухлетнего перерыва олимпийская чемпионка не оставила никаких шансов соперницам в своем весе и принесла в копилку Узбекистана очередную яркую золотую медаль;

  • Низомиддинходжа Тошпулатов (-73 кг): В бескомпромиссных мужских поединках Низомиддинходжа мастерски провел все отборочные и финальные схватки, завоевав звание чемпиона Кубка Азии.

Бронзовые медали: Прочный фундамент

Кроме того, наши дзюдоисты, вошедшие по итогам упорной борьбы в тройку сильнейших на пьедестале, еще больше пополнили копилку сборной:

  • Халимажон Курбонова (-48 кг): Еще одна наша соотечественница в этом весе завоевала бронзовую медаль, доказав высокую конкуренцию в легком весе;

  • Мухайё Ахматова (-57 кг): Наша опытная спортсменка одержала уверенные победы в утешительных схватках и в малом финале, удостоившись бронзы;

  • Сарвиноз Хусанова (-63 кг): Активно боровшаяся в поединках, богатых на резкие броски и захваты, Сарвиноз также пополнила казну нашей делегации ценной бронзовой медалью.

Столь весомый результат в первый день соревнований в очередной раз доказал лидерство узбекской школы дзюдо на континентальном уровне и придает членам сборной дополнительные силы и уверенность перед схватками в последующие дни.

Aktau Asian Open 2026Диёра КелдиёроваФедерация дзюдо Узбекистанадзюдо
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Не думала, что я настолько популярна»: Диёра Келдиёрова поделилась своими впечатлениями«Не думала, что я настолько популярна»: Диёра Келдиёрова поделилась своими впечатлениямиСегодня 12:36Диёра Келдиёрова раскрыла свои следующие большие планы после триумфа в АктауДиёра Келдиёрова раскрыла свои следующие большие планы после триумфа в АктауСегодня 07:16Легендарный грузинский тренер официально возглавил нашу сборнуюЛегендарный грузинский тренер официально возглавил нашу сборную10 октября 22:04Наши дзюдоисты готовы покорить Южную Америку: состав сборной!Наши дзюдоисты готовы покорить Южную Америку: состав сборной!14 августа 17:38Как Диёра Келдиёрова завоевала золотую медаль на турнире в Актау? (видео)Как Диёра Келдиёрова завоевала золотую медаль на турнире в Актау? (видео)Вчера 22:12Национальный олимпийский комитет отреагировал на победу Диёры Келдиёровой в АктауНациональный олимпийский комитет отреагировал на победу Диёры Келдиёровой в АктауВчера 21:18
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Команду Фабио Каннаваро в ноябре ждет еще одно серьезное испытание...
Команду Фабио Каннаваро в ноябре ждет еще одно серьезное испытание...