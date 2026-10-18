Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала 6 медалей на Актау Асиан Опен 2026

Престижный турнир Открытого Кубка Азии по дзюдо Актау Асиан Опен 2026, стартовавший в казахстанском городе Актау, начался поистине триумфально для национальной сборной Узбекистана.

В поединках первого дня соревнований наши соотечественники продемонстрировали высокое мастерство и физическое превосходство, завоевав сразу 3 золотые и 3 бронзовые медали, и поднялись в число лидеров в общекомандном зачете.

Высшая ступень пьедестала: 3 чемпиона

Узбекские спортсмены завершили напряженные схватки на татами целой россыпью золотых наград:

Фотимахон Турсунбоева (-48 кг): Наша молодая и талантливая спортсменка превзошла всех соперниц в наилегчайшей весовой категории и поднялась на первую ступень пьедестала;

Диёра Келдиёрова (-52 кг): Вернувшаяся на татами после двухлетнего перерыва олимпийская чемпионка не оставила никаких шансов соперницам в своем весе и принесла в копилку Узбекистана очередную яркую золотую медаль;

Низомиддинходжа Тошпулатов (-73 кг): В бескомпромиссных мужских поединках Низомиддинходжа мастерски провел все отборочные и финальные схватки, завоевав звание чемпиона Кубка Азии.

Бронзовые медали: Прочный фундамент

Кроме того, наши дзюдоисты, вошедшие по итогам упорной борьбы в тройку сильнейших на пьедестале, еще больше пополнили копилку сборной:

Халимажон Курбонова (-48 кг): Еще одна наша соотечественница в этом весе завоевала бронзовую медаль, доказав высокую конкуренцию в легком весе;

Мухайё Ахматова (-57 кг): Наша опытная спортсменка одержала уверенные победы в утешительных схватках и в малом финале, удостоившись бронзы;

Сарвиноз Хусанова (-63 кг): Активно боровшаяся в поединках, богатых на резкие броски и захваты, Сарвиноз также пополнила казну нашей делегации ценной бронзовой медалью.

Столь весомый результат в первый день соревнований в очередной раз доказал лидерство узбекской школы дзюдо на континентальном уровне и придает членам сборной дополнительные силы и уверенность перед схватками в последующие дни.