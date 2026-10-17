Национальный олимпийский комитет отреагировал на победу Диёры Келдиёровой в Актау

·76·Спорт
Национальный олимпийский комитет отреагировал на победу Диёры Келдиёровой в Актау

Национальный олимпийский комитет (НОК) Узбекистана официально отреагировал на успешное выступление и золотую медаль исторической олимпийской чемпионки нашей страны Диёры Келдиёровой на международном турнире Актау Асиан Опен 2026, проходящем в Казахстане.

В своем официальном заявлении комитет особо отметил победу чемпионки, вернувшейся на татами после декретного отпуска и долгого перерыва: «Наша чемпионка вернулась: Диёра Келдиёрова завоевала золотую медаль в Актау».

Досрочная победа в финале

Выступавшая в весовой категории до 52 кг узбекская дзюдоистка полностью продемонстрировала свое мастерство по ходу соревнований:

  • Контроль над соперницами: Келдиёрова уверенно одолела первых оппоненток по турнирной сетке и вышла в решающий финальный раунд;

  • Противостояние с соперницей из Азербайджана: В финальном поединке наша соотечественница встретилась с представительницей Азербайджана, досрочно победив соперницу чистой победой и заняв высшую ступень пьедестала почета;

  • Громкое возвращение: Эта победа показала, что, несмотря на длительный перерыв, спортсменка полностью сохранила свою высокую спортивную форму и чемпионский дух.

Олимпиада Париж–2024: Легендарный путь, сотворивший историю

НОК напомнил, что последним официальным соревнованием для Диёры Келдиёровой были именно летние Олимпийские игры Париж–2024:

  • Победы над Абэ и Красники: На пути к парижской Олимпиаде Диёра сначала ошеломила весь спортивный мир, сотворив сенсацию против абсолютного фаворита, четырехкратной чемпионки мира японки Уты Абэ, а в финале одолела победительницу Олимпиады Токио–2020 Дистрию Красники из Косово;

  • Первый результат в истории Узбекистана: Благодаря этому триумфу она вошла в историю как первая женщина-спортсменка из Узбекистана, завоевавшая золотую медаль по дзюдо на летних Олимпийских играх;

  • Материнство и новый этап: Временно отошедшая от спорта после успеха в Париже в связи с рождением ребенка, Келдиёрова этим золотом в Актау уверенно вернулась к борьбе в новом олимпийском цикле.

Триумфальное возвращение Диёры Келдиёровой послужит дальнейшему укреплению позиций не только нашей национальной школы дзюдо, но и всего узбекского спорта на новых международных аренах.

Диёра КелдиёроваНОКAktau Asian Open 2026Олимпиада Париж 2024
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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