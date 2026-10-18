«Не думала, что я настолько популярна»: Диёра Келдиёрова поделилась своими впечатлениями

·60·Спорт
«Не думала, что я настолько популярна»: Диёра Келдиёрова поделилась своими впечатлениями

Занявшая высшую ступень пьедестала почета на международном турнире Актау Асиан Опен 2026 в казахстанском городе Актау, олимпийская чемпионка по дзюдо Диёра Келдиёрова эмоционально рассказала об оказанном ей местными жителями высоком внимании и искренней любви после победы на соревнованиях.

В интервью казахстанскому изданию Спортз.кз известная узбекская спортсменка особо отметила, что в соседней стране чувствовала себя свободно и спокойно, как дома.

«Меня узнавали даже люди, далекие от спорта»: искреннее признание Диёры

Олимпийская чемпионка так вспомнила интересные и незабываемые моменты, свидетелем которых она стала, прогуливаясь по городу в дни соревнований:

  • Неожиданная встреча в кафе: «Очень приятное чувство! Честно говоря, я никак не думала, что простые люди, далекие от спорта, тоже меня узнают. На днях мы зашли в кафе, и там все сразу меня узнали, каждый хотел сфотографироваться со мной;

  • Большая честь и радость: Я не ожидала, что в Казахстане я настолько популярна. Эта любовь и уважение — огромная честь для меня, я очень счастлива;

  • Гостеприимство как дома: В Казахстане меня встретили невероятно тепло и с открытым сердцем. Я чувствовала себя так, будто нахожусь дома, среди родных людей», — сказала Келдиёрова.

Золотой триумф в Актау и историческое возвращение

Турнир Актау Асиан Опен 2026 открыл новую яркую страницу в профессиональной карьере Диёры Келдиёровой:

  • Абсолютное превосходство в весе до 52 кг: наша соотечественница уверенно провела все отборочные поединки и дошла до финала;

  • Чистая победа в финале: Выйдя на татами в решающей схватке против представительницы сборной Азербайджана Фариды Мирзаевой, Диёра досрочно победила соперницу и завоевала золотую медаль;

  • Точка в 2-летнем перерыве: Этот турнир вошел в историю как первое официальное соревнование спортсменки после большого перерыва.

От парижского триумфа до материнского счастья

Напомним, что Диёра Келдиёрова на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже одолела легендарную чемпионку из Японии Уту Абэ и в итоге стала первой в истории Узбекистана женщиной — олимпийской чемпионкой по дзюдо.

После этой исторической победы она объявила о перерыве в большом спорте и впервые познала радость материнства в семейной жизни. Успешное возвращение на большой татами спустя более чем два года свидетельствует о том, что она еще долгие годы будет покорять вершины мирового спорта.

Диёра КелдиёроваAktau Asian Open 2026АктауSportz.kz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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