«Не думала, что я настолько популярна»: Диёра Келдиёрова поделилась своими впечатлениями

Занявшая высшую ступень пьедестала почета на международном турнире Актау Асиан Опен 2026 в казахстанском городе Актау, олимпийская чемпионка по дзюдо Диёра Келдиёрова эмоционально рассказала об оказанном ей местными жителями высоком внимании и искренней любви после победы на соревнованиях.

В интервью казахстанскому изданию Спортз.кз известная узбекская спортсменка особо отметила, что в соседней стране чувствовала себя свободно и спокойно, как дома.

«Меня узнавали даже люди, далекие от спорта»: искреннее признание Диёры

Олимпийская чемпионка так вспомнила интересные и незабываемые моменты, свидетелем которых она стала, прогуливаясь по городу в дни соревнований:

Неожиданная встреча в кафе: «Очень приятное чувство! Честно говоря, я никак не думала, что простые люди, далекие от спорта, тоже меня узнают. На днях мы зашли в кафе, и там все сразу меня узнали, каждый хотел сфотографироваться со мной;

Большая честь и радость: Я не ожидала, что в Казахстане я настолько популярна. Эта любовь и уважение — огромная честь для меня, я очень счастлива;

Гостеприимство как дома: В Казахстане меня встретили невероятно тепло и с открытым сердцем. Я чувствовала себя так, будто нахожусь дома, среди родных людей», — сказала Келдиёрова.

Золотой триумф в Актау и историческое возвращение

Турнир Актау Асиан Опен 2026 открыл новую яркую страницу в профессиональной карьере Диёры Келдиёровой:

Абсолютное превосходство в весе до 52 кг: наша соотечественница уверенно провела все отборочные поединки и дошла до финала;

Чистая победа в финале: Выйдя на татами в решающей схватке против представительницы сборной Азербайджана Фариды Мирзаевой, Диёра досрочно победила соперницу и завоевала золотую медаль;

Точка в 2-летнем перерыве: Этот турнир вошел в историю как первое официальное соревнование спортсменки после большого перерыва.

От парижского триумфа до материнского счастья

Напомним, что Диёра Келдиёрова на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже одолела легендарную чемпионку из Японии Уту Абэ и в итоге стала первой в истории Узбекистана женщиной — олимпийской чемпионкой по дзюдо.

После этой исторической победы она объявила о перерыве в большом спорте и впервые познала радость материнства в семейной жизни. Успешное возвращение на большой татами спустя более чем два года свидетельствует о том, что она еще долгие годы будет покорять вершины мирового спорта.