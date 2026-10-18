Сенсатсия на «Мастерс» в Шанхае: Рафаэль Ходар выбил Медведева из турнира
Полуфинал престижного теннисного турнира серии «Мастерс», проходящего в китайском Шанхае, завершился неожиданным сенсационным результатом. Шестая ракетка планеты, россиянин Даниил Медведев не смог выйти в финал соревнований.
В покрое за путевку в решающий матч он уступил испанскому таланту, занимающему 13-ю строчку мирового рейтинга, Рафаэлю Ходару со счетом 3:6, 4:6.
Полтора часа напряженной борьбы: Преимущество Ходара
В матче, продолжавшемся более полутора часов, испанский теннисист полностью держал темп игры под своим контролем:
Показатели Рафаэля Ходара: Представитель Испании за время матча выполнил 6 эйсов (подач навылет), допустил 2 двойные ошибки и, самое главное, реализовал 4 из 7 брейк-поинтов;
Ошибки Даниила Медведева: Российская звезда записала на свой счет 3 эйса, однако допустила 4 двойные ошибки, показав нестабильность в игре; кроме того, смог сделать брейк лишь в 2 случаях из 6 возможных;
Судьба решилась в двух сетах: Благодаря уверенному приему и резким ударам Ходара, Медведев не смог переломить ход игры и был вынужден признать поражение.
Испанское дерби в финале: Кому достанется главный трофей?
Поражение Медведева превратило финал «Мастерс» в Шанхае во внутреннее дерби испанской теннисной школы:
Испанское противостояние: В чемпионском матче на кортах Шанхая Рафаэль Ходар выйдет на корт против своего соотечественника, сильного и опытного Алехандро Давидовича-Фокины;
Высокая значимость турнира: Ожидается, что финальный поединок между двумя испанскими теннисистами станет одним из самых ярких и непредсказуемых противостояний года.
Комментарии 0
…