Джокович вышел в финал в Пекине, Медведев дисквалифицирован
Новак Джокович вновь пробился в финал турнира АТП-500 в Пекине. 24-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» встретился в полуфинале с россиянином Даниилом Медведевым, и матч завершился неожиданным образом.
При счете 7:5, 5:3 в пользу сербского теннисиста, занимающего 11-е место в мировом рейтинге, Медведев был дисквалифицирован из-за инцидента с попаданием мяча в болельщика.
Таким образом, Джокович вышел в финал пекинского турнира.
33-я победа Джоковича в Пекине
Полуфинал, состоявшийся 5 октября, имел особое значение для Новака Джоковича.
Благодаря этой победе сербский теннисист одержал уже 33-ю победу подряд в Пекине.
Джокович и ранее показывал потрясающие результаты на соревнованиях в столице Китая. Он шесть раз становился чемпионом в Пекине и считается одним из самых успешных теннисистов на этом турнире.
Однако его последнее выступление в Пекине состоялось довольно давно.
Возвращение в Пекин спустя 10 лет
В последний раз Джокович участвовал в турнире в Пекине в 2015 году.
После этого сербский теннисист не выступал на соревнованиях в китайской столице. И вот, спустя почти десять лет, он снова вернулся в Пекин и дошел до финала.
Это возвращение становится еще одной интересной главой в карьере Джоковича.
Матч с Медведевым завершился неожиданно
Соперником Джоковича по полуфиналу стал Даниил Медведев, занимающий 5-е место в мировом рейтинге.
Теннисные болельщики ждали бескомпромиссной борьбы между двумя спортсменами высокого уровня. Однако матч не доиграли до конца.
В момент, когда Джокович вел со счетом 7:5, 5:3, Медведев был дисквалифицирован. Причиной стала ситуация, связанная с попаданием мяча в зрителя.
В результате сербский теннисист завоевал путевку в финал.
В финале Джоковича ждет де Минаур
В решающем матче в Пекине соперником Новака Джоковича станет представитель Австралии Алекс де Минаур.
Де Минаур на данный момент занимает 9-е место в мировом рейтинге. Следовательно, в финале болельщиков ждет интересное противостояние между двумя сильными теннисистами.
Финал пройдет 6 октября.
Джокович близок к очередному чемпионству
Шестикратный чемпион турнира в Пекине теперь поборется за очередной трофей на этих соревнованиях.
А действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.
Для Джоковича этот турнир стал не только возвращением в Пекин после долгого перерыва, но и возможностью вновь проявить себя в условиях высочайшей конкуренции.
Теперь все внимание приковано к финалу 6 октября. Сможет ли Джокович снова завоевать главный трофей в Пекине, где он становился чемпионом шесть раз, — на этот вопрос ответит корт.
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