Джокович вышел в финал в Пекине, Медведев дисквалифицирован

·51·Спорт
Джокович вышел в финал в Пекине, Медведев дисквалифицирован

Новак Джокович вновь пробился в финал турнира АТП-500 в Пекине. 24-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» встретился в полуфинале с россиянином Даниилом Медведевым, и матч завершился неожиданным образом.

При счете 7:5, 5:3 в пользу сербского теннисиста, занимающего 11-е место в мировом рейтинге, Медведев был дисквалифицирован из-за инцидента с попаданием мяча в болельщика.

Таким образом, Джокович вышел в финал пекинского турнира.

33-я победа Джоковича в Пекине

Полуфинал, состоявшийся 5 октября, имел особое значение для Новака Джоковича.

Благодаря этой победе сербский теннисист одержал уже 33-ю победу подряд в Пекине.

Джокович и ранее показывал потрясающие результаты на соревнованиях в столице Китая. Он шесть раз становился чемпионом в Пекине и считается одним из самых успешных теннисистов на этом турнире.

Однако его последнее выступление в Пекине состоялось довольно давно.

Возвращение в Пекин спустя 10 лет

В последний раз Джокович участвовал в турнире в Пекине в 2015 году.

После этого сербский теннисист не выступал на соревнованиях в китайской столице. И вот, спустя почти десять лет, он снова вернулся в Пекин и дошел до финала.

Это возвращение становится еще одной интересной главой в карьере Джоковича.

Матч с Медведевым завершился неожиданно

Соперником Джоковича по полуфиналу стал Даниил Медведев, занимающий 5-е место в мировом рейтинге.

Теннисные болельщики ждали бескомпромиссной борьбы между двумя спортсменами высокого уровня. Однако матч не доиграли до конца.

В момент, когда Джокович вел со счетом 7:5, 5:3, Медведев был дисквалифицирован. Причиной стала ситуация, связанная с попаданием мяча в зрителя.

В результате сербский теннисист завоевал путевку в финал.

В финале Джоковича ждет де Минаур

В решающем матче в Пекине соперником Новака Джоковича станет представитель Австралии Алекс де Минаур.

Де Минаур на данный момент занимает 9-е место в мировом рейтинге. Следовательно, в финале болельщиков ждет интересное противостояние между двумя сильными теннисистами.

Финал пройдет 6 октября.

Джокович близок к очередному чемпионству

Шестикратный чемпион турнира в Пекине теперь поборется за очередной трофей на этих соревнованиях.

А действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.

Для Джоковича этот турнир стал не только возвращением в Пекин после долгого перерыва, но и возможностью вновь проявить себя в условиях высочайшей конкуренции.

Теперь все внимание приковано к финалу 6 октября. Сможет ли Джокович снова завоевать главный трофей в Пекине, где он становился чемпионом шесть раз, — на этот вопрос ответит корт.

Новак ДжоковичПекин ATP-500Даниил МедведевАлекс де Минаур
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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