Дэвид Бернштейн потребовал исключить Манчестер Сити из Премьер-лиги

·32·Спорт
Дэвид Бернштейн потребовал исключить Манчестер Сити из Премьер-лиги

Бывший председатель «Манчестер Сити» Дэвид Бернштейн сделал резкое заявление о будущем команды после того, как клуб был признан виновным в финансовых нарушениях. По его мнению, если клуб проиграет апелляцию, он должен быть исключен из Английской Премьер-лиги, что является критически важным шагом для авторитета турнира. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Выступая в эфире BBC Радио 5 Ливе, Бернштейн оценил выводы комиссии, выявившей 115 случаев финансовых нарушений, не просто как ошибку, а как крайне серьезное дело. Он подчеркнул, что масштаб совершенных нарушений беспрецедентен, и под угрозой находится доверие к лиге и футбольному сообществу в целом.

Финансовые нарушения и детали расследования

Согласно проверке независимой комиссии, «Манчестер Сити» на протяжении почти десяти лет пытался обойти ограничения расходов для обеспечения доминирования во внутренних турнирах. Было установлено, что клуб использовал искусственные финансовые механизмы и фиктивные контракты для сокрытия реальных источников поступлений на сумму более 830 миллионов фунтов стерлингов.

Из-за этих разоблачений многие трофеи и победы, завоеванные клубом в тот период, оказались под сомнением. Болельщики соперников и бывшие футболисты требуют принятия жестких и необратимых мер в связи с совершенными нарушениями.

Руководство и вопросы наказания

Дэвид Бернштейн подверг жесткой критике нынешнее руководство, заявив, что их деятельность должна быть немедленно прекращена. По словам бывшего председателя, ограничиваться только финансовыми штрафами категорически недостаточно.

«Если апелляция будет отклонена, «Манчестер Сити» не может остаться в лиге, они должны понести за это наказание», — добавил он в своем заявлении.

Исполнительный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс также особо отметил важность результатов расследования и принятого решения. По его словам, лига не свернет с пути обеспечения честной конкурентной среды для всех клубов-участников.

Мастерс подчеркнул, что «Манчестер Сити» систематически нарушал правила Премьер-лиги на протяжении почти десяти лет, и этот факт был полностью доказан независимым расследованием. Ожидается, что результаты окончательной апелляции по этому делу окажут серьезное влияние на дальнейшую судьбу английского футбола.

Манчестер СитиПремьер-лигаДэвид БернштейнФутбольные новостиФинансовые нарушения
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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