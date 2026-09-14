Два сокрушительных удара на последних минутах!: «Атлетико» одолел «Реал Сосьедад»

Один из центральных матчей 5-го тура испанской Ла Лиги прошел в Сан-Себастьяне, где мадридский «Атлетико» в тяжелом, бескомпромиссном гостевом поединке против «Реал Сосьедада» завоевал важнейшие 3 очки. Хотя большую часть матча «матрасники» сталкивались с ожесточенным сопротивлением хозяев, в концовке они проявили характер и хладнокровие, победив со счетом 2:0. Судьбу встречи решили Алехандро Гримальдо, реализовавший пенальти на 84-й минуте, и Джонатан Дэвид, наказавший хозяев в контратаке на 90-й минуте.

Благодаря этой ценной гостевой победе подопечные Диего Симеоне довели количество своих очков до 10 и поднялись напрямую на 4-е место в турнирной таблице. Хозяева же, «Реал Сосьедад», с 7 очками остались на 12-й строчке. Что ж, каким образом «Атлетико» совершил перелом в матче, где до 84-й минуты сохранялся счет 0:0, как три замены Симеоне на 60-й минуте изменили ход игры и насколько сильно мадридцы давят на лидеров чемпионской гонки?

6-минутный «пожар» в Сан-Себастьяне: решающие голы на 84-й и 90-й минутах

Главный драматизм матча развернулся под его занавес:

Хладнокровный пенальти на 84-й минуте: Когда игра катилась к ничьей, мадридцы получили право на пенальти — Алехандро Гримальдо безошибочно поразил ворот Ремиро с 11-метровой отметки, выведя «Атлетико» вперед;

Точка от Джонатана Дэвида на 90-й минуте: Воспользовавшись свободными зонами в обороне хозяев, которые бросили все силы вперед, вышедший на замену нападающий Дэвид довел счет до 2:0 на 90-й минуте, окончательно сняв все вопросы об интриге;

Облак и оборонительный бастион: Линия обороны во главе с Яном Облаком (Пубиль, Ромеро, Ханцко и Симеоне) безошибочно отражала опасные атаки басков и сохранила ворота в неприкосновенности.

Умный ход Симеоне: Судьбу матча решили запасные игроки

Запланированные замены наставника «Атлетико» на 60-й минуте стали главным фактором победы:

Выход Джонатана Дэвида: Дэвид, заменивший Маркоса Льоренте, усилил скорость и прессинг в атаке, в итоге забив победный мяч;

Баланс Коке и Кардосо: Опытные Коке и Кардосо, вышедшие вместо Ли Кан Ина и Баены, укрепили контроль мяча в центре поля и пресекали контратаки «Реал Сосьедада» на корню;

Сбалансированные составы: Если в составе «Атлетико» активность проявляли креативные исполнители вроде Лукмана и Юльманна, то «Реал Сосьедад» опирался на силу Ремиро, Гомеса, Сучича, Барренечеа и Оярсабаля (позже Кубо и Оскарссона).

10 очков и 4-е место: Преследование в чемпионской гонке продолжается

Эта победа еще сильнее накалила обстановку в турнирной таблице Ла Лиги:

«Атлетико» в первой четверке: Набрав 10 очков после 5 матчей, команда Симеоне прочно обосновалась на 4-й строчке Ла Лиги, пристально преследуя лидирующую «Барселону» (15 очков) и других соперников;

Спад «Реал Сосьедада»: Баскский клуб с 7 очками опустился на 12-е место, и череда потерянных очков отдаляет команду от зоны еврокубков;

Симеоне демонстрирует характер: Вырывание побед на последних минутах в тяжелых гостевых матчах показывает, что амбиции «матрасников» на чемпионство по-прежнему высоки.

Эти 3 очка, привезенные из Сан-Себастьяна, показали, что «Атлетико» остается одной из самых опасных команд Европы не только за счет глубины состава, но и благодаря тактической гибкости тренерского штаба.

Как вы думаете, сможет ли «Атлетико», усилившийся новыми именами вроде Алехандро Гримальдо и Джонатана Дэвида, составить в этом сезоне реальную конкуренцию «Барселоне» и «Реал Мадриду» за чемпионство в Ла Лиге? Доказывает ли тактика Диего Симеоне в концовках, что он по-прежнему остается сильнейшим стратегом в мире? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этого жаркого матча испанской Ла Лиги со всеми любителями футбола и близкими!