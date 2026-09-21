«Это не был пенальти»: Бывший испанский арбитр разоблачил скандальное решение в мадридском дерби

Судейские скандалы вокруг мадридского дерби («Атлетико» — «Реал» 2:1) на стадионе «Метрополитано», прошедшего в рамках 7-го тура испанской Ла Лиги, ожидаемо вызвали широкие споры в кругу международных экспертов. Известный испанский экс-арбитр и аналитик Павел Фернандес дал официальный комментарий по поводу ключевого эпизода, полностью изменившего ход матча на 50-й минуте — удаления защитника «Реала» Дина Хейсена и назначенного в пользу «Атлетико» пенальти.

Главный судья Мигель Анхель Ортис Ариас сначала показал Хейсену желтую карточку, но, подойдя к монитору VAR и пересмотрев эпизод, ужесточил решение, показав молодому защитнику прямую красную карточку и назначив 11-метровый штрафной удар (который реализовал Алехандро Гримальдо). Павел Фернандес на своей странице в сети Кс (бывший Twitter) пошагово разобрал эпизод и сообщил, что пенальти здесь не было вовсе, а сын Симеоне искусно воспользовался ситуацией: «Было очень легкое придерживание со стороны Дина Хейсена, а Джулиано Симеоне упал, как только почувствовал контакт. Это не был пенальти».

Ну а насколько заявление эксперта усугубит судейский кризис в Ла Лиге и как это несправедливое решение повлияло на расстановку сил в турнирной таблице?

«Легкий контакт и актерская игра»: Важные моменты анализа Павла Фернандеса

Основные выводы эксперта и детали спора:

Характер контакта: Дин Хейсен не применял грубую силу для остановки соперника, наблюдалось лишь легкое придерживание;

Симуляция Джулиано: Вингер «Атлетико» Джулиано Симеоне упал искусственно не из-за остановки, а в ту же секунду, когда почувствовал физический контакт;

Ошибка вмешательства VAR: По мнению бывшего судьи, главный рефери Ортис Ариас, даже посмотрев в монитор VAR в этой ситуации, сделал неправильный вывод и не должен был указывать на 11-метровую отметку;

Проблема двойного наказания: Одновременный показ красной карточки и назначение пенальти в эпизоде поставили «Реал» в абсолютно невыгодное положение;

Прямое влияние на результат: Гол Алехандро Гримальдо с этого спорного пенальти заложил основу для победы «матрасников» со счетом 2:1.

Мадридское дерби (7-тур): Показатели эпизода Хейсена и Симеоне

Сравнение решения судьи и экспертной оценки:

Показатели и аспекты Решение главного судьи (Мигель Ортис Ариас) Оценка бывшего арбитра (Павел Фернандес) Первичное решение Желтая карточка Дину Хейсену Обычная борьба и легкий контакт После проверки VAR Прямая красная карточка + Пенальти «Это не был пенальти!» Действия Джулиано Симеоне Пострадавший, остановленный соперником Почувствовав контакт, умышленно упал Исполнение пенальти Алехандро Гримальдо (Гол, 53-я минута) Несправедливо назначенный штрафной удар Влияние на турнирную таблицу «Атлетико» — 16 очков (2-е место) «Реал» опустился на 3-е место с 15 очками

Судейская экспертиза: Почему это решение потрясло Ла Лигу?

Выводы инсайдеров испанского футбола и наблюдателей судейского комитета:

Подтверждение претензий Моуринью: Слова главного тренера «Реала» Жозе Моуринью после матча о том, что «судья был рефери мелких матчей, у VAR есть мрачная история против нас», полностью подтвердились профессиональным выводом Фернандеса;

Нарушение протокола VAR: Согласно современным правилам, видеоповтор должен вызывать главного судью к монитору только в случае «явной и очевидной ошибки» (клеар анд обвиус еррор). Вмешательство VAR в эпизоде с легким контактом противоречит принципам системы;

Ценный поворот в турнирной таблице: Именно из-за этого несправедливого пенальти и красной карточки «Атлетико» поднялся на 2-е место с 16 очками, а «Реал» остался с 15 очками и отстал от лидирующей «Барселоны» (21 очко) на солидные 6 очков;

Давление на комитет арбитров Испании: Признание независимыми судьями этого решения «ошибкой» может привести к заморозке назначений Ортис Ариаса и видеоарбитра Трухильо на следующие туры.

Данное заявление Павла Фернандеса еще больше укрепило подозрения в том, что победа в мадридском дерби стала результатом не честной борьбы, а грубой судейской ошибки.

А как считаете вы, действительно ли легкое придерживание со стороны Дина Хейсена не тянуло на пенальти или бывший судья симпатизирует «Реалу»? Считаете ли вы падение Джулиано Симеоне искусной актерской игрой? Оставляйте свои личные мнения и мысли в комментариях и делитесь анализом самого громкого судейского спора в Ла Лиге со всеми футбольными фанатами!