В 6-м туре Ла Лиги «Бетис» вошел в тройку лидеров, «Вильярреал» проявил характер в Малаге

Два важных противостояния в рамках 6-го тура испанской Ла Лиги серьезно изменили баланс сил в турнирной таблице. Подопечные Мануэля Пеллегрини — клуб «Бетис», выступавший перед своими болельщиками в Севилье, принял «Хетафе» и в упорной, напряженной борьбе одержал ценную победу со счетом 1:0. Судьбу матча решил единственный гол, забитый Абде Эззалзули на последних секундах первого тайма.

Благодаря этому важному успеху «вердибланкос» довели количество своих очков до 15, поднялись на 3-е место в турнирной таблице и продолжили преследование «Барселоны» и «Реал Мадрида». В другом параллельном и жарком поединке отправившийся на выезд в Малагу «Вильярреал» продемонстрировал истинную волю и классический камбэк: пропустив гол от Карлоса на 12-й минуте, «желтая субмарина» благодаря мастерству Молейро и Гуйе (дубль) обыграла хозяев со счетом 3:1.

Итак, насколько реальны чемпионские амбиции «Бетиса», как «Вильярреал» выбирается из нижней части турнирной таблицы и почему красная карточка Марио Мартина оставила «Хетафе» в безвыходном положении?

«Удар Абде и удаление Мартина»: Драматичные 1:0 в Севилье

Самые яркие моменты матча между «Бетисом» и «Хетафе»:

Решающий удар на 45-й минуте: Накануне окончания первого тайма марокканский вингер Абде Эззалзули прорвал оборону соперника и принес «Бетису» важную победу;

Сила Иско и Себальоса: Проявившие активность в центре поля Иско и сменивший его Дани Себальос удерживали инициативу команды до конца;

87-я минута — красная карточка: Не совладавший с нервами в конце матча игрок «Хетафе» Марио Мартин был удален с поля, перечеркнув планы гостей на организацию финального штурма;

15 очков и 3-е место: Клуб из Севильи вошел в число лидеров Ла Лиги, прочно закрепившись в борьбе за чемпионство и путевку в Лигу чемпионов.

Камбэк в Малаге: 5-минутный шторм «желтой субмарины»

Хроника и тактические повороты матча «Малага» — «Вильярреал» (1:3):

Хладнокровный старт от Карлоса (12-я минута): Хозяева успешно завершили быструю атаку и поставили «Вильярреал» в сложное положение;

Ответный мяч Молейро (40-я минута): Давление гостей в конце первого тайма принесло плоды, и Альберто Молейро восстановил равновесие;

Идеальный дубль от Гуйе (45-я и 86-я минуты): Сначала выведший свою команду вперед перед перерывом Гуйе незадолго до конца матча четко реализовал пенальти и поставил точку;

Оборона Гулачи и Салиба: Надежные сейвы Петера Гулачи и новый центр обороны во главе с Вильямом Салиба во втором тайме не оставили никаких шансов нападающим «Малаги».

Турнирная таблица и заключение специалистов

Оценки испанских экспертов и аналитиков после 6-го тура Ла Лиги:

Прагматичная игра «Бетиса»: Умение сохранять результат, пусть и без создания большого количества опасных моментов, показывает, что команда Мануэля Пеллегрини способна в этом сезоне всерьез бороться за медали;

Пробуждение «Вильярреала»: Для гостей, занимавших 14-ю строчку турнирной таблицы с 5 очками, победа в Малаге может стать поворотным моментом на пути выхода из кризиса;

Опасная зона «Малаги» и «Хетафе»: Обе проигравшие команды из-за грубых ошибок в обороне и низкой результативности приближаются к опасным нижним строчкам.

Эти противостояния в Севилье и Малаге в очередной раз доказали, что в Ла Лиге не только гранды, но и каждая команда бьется за очки до самого конца.

Как вы думаете, позволит ли подъем «Бетиса» на 3-е место и их стабильная игра составить в этом сезоне реальную конкуренцию «Реалу» и «Барселоне»? Сможет ли «Вильярреал» после этого яркого выездного камбэка вернуться в зону еврокубков? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь анализом этих жарких матчей испанской Ла Лиги со всеми любителями футбола и друзьями!