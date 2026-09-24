Ла Лига объявила номинантов на звание лучшего тренера сентября: Кто больше всех заслуживает?

·45·Спорт
Ла Лига объявила номинантов на звание лучшего тренера сентября: Кто больше всех заслуживает?

По завершении жарких матчей сентября в испанской Ла Лиге руководство организации официально объявило имена трех финалистов, претендующих на престижную награду лучшего главного тренера месяца (Коач оф те Монт). Среди этой тройки сильнейших наставник каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик является безусловным фаворитом благодаря своему невероятному атакующему футболу: его команда одержала 4 победы в 4 матчах месяца, забив в ворота соперников ровно 19 голов (разница мячей — 19:5). Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне стал вторым претендентом с 3 победами и 1 поражением (разница мячей — 9:4).

Список номинантов пополнил главный тренер севильского «Реал Бетиса», опытный «Инженер» Мануэль Пеллегрини: он продемонстрировал с командой беспроигрышную серию в сентябре, записав на свой счет 3 победы и 1 ничью (разница мячей — 5:2). Согласно официальному регламенту, имя победителя определяется по результатам голосования болельщиков и специального экспертного жюри. Напомним, что в августе этой почетной награды был удостоен наставник «Алавеса» Кике Флорес.

Итак, обеспечит ли 19-голевой шторм Ханса-Дитера Флика ему неизбежную награду лучшему тренеру месяца, или беспроигрышная серия Пеллегрини сможет сотворить сенсацию?

«19 голов от Флика, беспроигрышность Пеллегрини и давление Симеоне»: 5 главных моментов тренерской гонки

Самые важные факты и цифры об объявленных Ла Лигой кандидатах:

  • 100-процентный результат Флика: Под руководством Ханса-Дитера Флика «Барселона» выиграла все 4 матча в сентябре, набрав максимальные 12 очков;

  • Дождь голов от каталонцев: «Барса» забила 19 мячей всего за один месяц (почти по 5 голов в среднем за игру), превратившись в абсолютную атакующую машину;

  • Мануэль Пеллегрини не проигрывал: Тренер «Бетиса» добился 3 побед и 1 ничьей в 4 матчах, выведя свою команду в ряды лидеров;

  • Диего Симеоне в тройке сильнейших: Наставник «Атлетико» одержал 3 уверенные победы и включился в борьбу с разницей в 9 голов;

  • Владелец августа был другим: В первом месяце сезона награду неожиданно завоевал главный тренер «Алавеса» Кике Флорес.

Ла Лига — Сентябрь-2026: Сравнение претендентов на награду лучшему тренеру месяца

Анализ результатов, эффективности и тактических показателей трех специалистов в сентябре:

Тренер и клуб

Проведенные матчи

Победы / Ничьи / Поражения

Разница мячей (Голы)

Набранные очки

Процент успеха

Ханс-Дитер Флик («Барселона»)

4 матча

4 победы, 0 ничьих, 0 поражений

19 : 5 (+14)

12 очков (максимум)

100%

Мануэль Пеллегрини («Реал Бетис»)

4 матча

3 победы, 1 ничья, 0 поражений

5 : 2 (+3)

10 очков

83.3%

Диего Симеоне («Атлетико Мадрид»)

4 матча

3 победы, 0 ничьих, 1 поражение

9 : 4 (+5)

9 очков

75%

Кике Флорес («Алавес»)

Победитель августа

Действующий обладатель награды

Футбольная экспертиза и тактический анализ: Кто больше всего достоин сентябрьской награды в Ла Лиге?

Выводы обозревателей и экспертов испанского футбола:

  • Система деконструкции Ханса-Дитера Флика: Немецкий специалист идеально объединил немецкую железную дисциплину и каталонскую скоростную атаку в «Барселоне»; 19 забитых мячей в 4 матчах — фантастический показатель, редко встречающийся в современной Ла Лиге, и Флик во всех отношениях считается фаворитом №1 этого месяца;

  • Прагматичное мастерство Мануэля Пеллегрини: Хотя состав «Бетиса» не так дорог, как у грандов, чилийский специалист по прозвищу «Инженер» выстроил идеальный баланс в обороне (всего 2 пропущенных гола в 4 матчах) и провел беспроигрышную серию; это большой результат, достигнутый при скромном бюджете;

  • Симеоне и стабилизация «Атлетико»: Несмотря на одно поражение, Симеоне улучшил атакующий потенциал команды (9 голов) и укрепил позиции в топ-квартете; однако 1 поражение уступает позиции Флика;

  • Процесс голосования и фактор болельщиков: Судьба награды зависит от совместных голосов болельщиков и профессиональных экспертов; многомиллионная армия «Барселоны» по всему миру и показанный зрелищный футбол поднимают вероятность победы Флика выше 90 процентов.

Результаты сентября наглядно показали, что тактические сражения между тренерами в Ла Лиге вышли на новый, более высокий уровень интенсивности.

По вашему мнению, основываясь на показанных результатах и статистике, кто из этих трех кандидатов больше заслуживает звания лучшего тренера сентября — забивший 19 голов Ханс-Дитер Флик или не проигравший Мануэль Пеллегрини? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим интересным анализом чемпионата Испании со всеми любителями футбола!

Ханс-Дитер ФликБарселонаЛа ЛигаСентябрь
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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