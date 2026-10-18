Байер Леверкузен — Фрайбург: составы и текстовая трансляция

·6·Спорт
Байер Леверкузен — Фрайбург: составы и текстовая трансляция

Бундеслига: Байер ЛеверкузенФрайбург. Начало матча: 18 октября, 18:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Байер Леверкузен»: 1. Флеккен М., 19. Диаби М., 6. Фернандес Э., 24. Гарсия А., 3. Гутьеррес М., 30. Маса И., 2. Медина Ф., 9. Морейра А., 4. Куанса Дж., 14. Шик П., 12. Тапсоба Э.

Запасные «Байер Леверкузен»: 8. Андрих Р., 5. Баде Л., 28. Бласвих Я., 22. Бонифейс В., 7. Хофманн Й., 17. Лукас, 15. Эрманн Т., 23. Телла Н., 10. Тилльман М.

Главный тренер «Байер Леверкузен»: Мартинес К.

Стартовый состав «Фрайбург»: 1. Бакхаус М., 19. Бесте Я., 8. Эггештайн М., 16. Энгельхардт Я., 28. Гинтер М., 42. Гото К., 3. Линхарт Ф., 33. Макенго Ж., 31. Матанович И., 7. Шерхант Д., 29. Трой Ф.

Запасные «Фрайбург»: 32. Грифо В., 30. Гюнтер К., 9. Хёлер Л., 22. Ири К., 17. Кюблер Л., 21. Мюллер Ф., 6. Остерхаге П., 37. Розенфельдер М., 20. Ямамото Р.

Главный тренер «Фрайбург»: Шустер Й.

Байер ЛеверкузенФрайбургБундеслига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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