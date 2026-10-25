Хоффенхайм — Байер Леверкузен: составы и текстовая трансляция

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53 Байер Леверкузен демонстрирует великолепную командную игру, они контролируют мяч за счет множества коротких пасов. Если они хотят найти брешь в обороне и забить, им нужно проявить терпение.

51 Александр Прасс (Хоффенхайм) сделал навес с фланга в штрафную, но его передача была заблокирована.

50 Фисник Аслани (Хоффенхайм) попытался сделать передачу, но она была заблокирована.

48 Озан Кабак (Хоффенхайм) после углового завладел мячом и пробил головой из пределов штрафной, но удар вышел слабым, и мяч прошел рядом с левой штангой.

48 Владимир Цоуфал («Хоффенхайм») выполняет угловой.

48 Адам Гложек («Хоффенхайм») сделал низовую передачу из-за пределов штрафной в поисках партнера, но один из защитников спокойно ликвидировал угрозу. Главный судья и его помощники указали на угловой в пользу «Хоффенхайма».

47 Хоффенхайм пытается взломать оборону и атакует довольно размеренно.

46 Второй тайм только что начался.

45+2 Прозвучал свисток арбитра, первый тайм подошел к концу, футболисты направляются в раздевалки.

45 Комиссар добавил к основному времени матча не менее 1 минуты.

45 Александр Прасс (Хоффенхайм) получил желтую карточку за фол. Даниэлю Зиберту было легко принять это решение.

44 Передача Адама Гложека («Хоффенхайм») была заблокирована.

43 Ибрахим Маза («Байер Леверкузен») совершил сольный проход, но не смог создать опасный момент, так как защитник соперника остановил его.

42 Арбитр показывает, что пора делать замены: Малик Тиллман (Байер Леверкузен) выходит на поле вместо Муссы Диаби.

41 Озан Кабак (Хоффенхайм) отлично среагировал на подачу со штрафного и сыграл внимательно у штрафной площади. Он высоко выпрыгнул и пробил головой, но мяч прошел рядом с левой штангой.

40 Эсекиэль Фернандес («Байер Леверкузен») получил желтую карточку за споры с арбитром.

40 Александр Прасс (Хоффенхайм) наказан за фол. Даниэль Зиберт видел эпизод отчетливо и дал свисток.

38 Адам Гложек («Хоффенхайм») отлично принял передачу в штрафной и пробил. Мяч миновал вратаря, но угодил в правую штангу и покинул пределы поля.

35 Коки Мачида («Хоффенхайм») принял отличную передачу, обыграл защитника и пробил из-за пределов штрафной рядом с левой штангой.

32 Оливер Бауманн (Хоффенхайм) попытался создать голевой момент отличным длинным пасом, но его передача была заблокирована.

29 Какая упущенная возможность! Патрик Шик (Байер Леверкузен) отлично принял передачу в штрафной площади и пробил значительно выше перекладины.

28 Ни один из игроков Хоффенхайма не дотянулся до мяча после подачи с углового, так как навес получился слишком сильным, и мяч ушел за пределы поля.

28 Леон Авдуллаху (Хоффенхайм) получил мяч у линии штрафной и мощно пробил, но защитник отлично заблокировал удар.

26 Фисник Аслани («Хоффенхайм») попытался обыграть соперника, но потерял мяч.

23 Напрасные старания! Леон Авдуллаху (Хоффенхайм) подобрал отскок и дошел до линии штрафной, но его удар получился слабым, и мяч прошел мимо левой штанги.

23 А теперь можем взглянуть на статистику: удары в створ — 2:0.

23 Адам Дагим (Хоффенхайм) прострелил с фланга в штрафную, но удар не получился, и надежная защита вынесла мяч.

23 Леон Авдуллаху («Хоффенхайм») сделал передачу вперед, но один из защитников заблокировал мяч.

21 Даниэль Зиберт остановил игру из-за тактического фола со стороны Адама Дагима («Хоффенхайм»).

16 Хоффенхайм подал угловой, но хорошо подготовленный Марк Флеккен (Байер Леверкузен) ликвидировал угрозу.

15 Опасный угловой в исполнении Владимира Цоуфала (Хоффенхайм) был выбит защитниками.

13 Леон Авдуллаху (Хоффенхайм) получил точную передачу и имел достаточно времени для удара из штрафной, он направил мяч в сторону правой штанги. Марк Флеккен разгадал его замысел и совершил великолепный сейв, предотвратив гол.

11 Хоффенхайм, кажется, находит свою игру и контролирует мяч. Они ждут удобного момента для создания новых атакующих возможностей.

6 Патрик Шик (Байер Леверкузен) нашел достаточно пространства для прыжка и пробил головой, но мяч пролетел намного правее штанги. Очень неудачная попытка.

5 Алейш Гарсия («Байер Леверкузен») направился подавать угловой после того, как один из защитников надежно вынес мяч.

4 Факундо Медина (Байер Леверкузен) принял передачу, но его удар из-за пределов штрафной был заблокирован. Байер Леверкузен выполнит угловой.

3 Байер Леверкузен демонстрирует отличные передачи и движения, они разыгрывают мяч короткими пасами, создавая новую атаку.

2 Адам Гложек бўш ҳудудга чиқиб борди ва Фисник Асланидан (Хоффенхайм) жуда аниқ узатилган узун пасни қабул қилиб олди.

1 Первый тайм только начался.

19:30 Матч начинает Байер Леверкузен.

19:30 Сегодняшний матч обслуживает Даниэль Зиберт.

19:30 Перед началом матча вы можете ознакомиться со стартовыми составами на сегодняшнюю встречу.