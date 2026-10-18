Париж ФК — Ренн: составы и текстовая трансляция

·43·Спорт
Париж ФК — Ренн: составы и текстовая трансляция

Лига 1: Париж ФКРенн. Начало матча: 18 октября, 20:15 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Париж ФК»: 1. Трапп К., 17. Камара А., 31. Шерги С., 42. Коппола Д., 10. Кеббаль И., 15. Колеошо Л., 33. Лис-Мелу П. (капитан), 20. Лопес М., 7. Пагис П., 9. Синайоко Л., 14. Траоре А.

Запасные «Париж ФК»: 11. Крассо Ж., 23. Матондо Р., 3. Мбемба Э., 5. Мбоу М., 16. Нкамбадио О., 6. Отавио, 27. Симон М., 18. Сиссоко О., 8. Заби П.

Главный тренер «Париж ФК»: Росеньор Л.

Стартовый состав «Ренн»: 30. Самба Б. (капитан), 10. Блас Л., 6. Сиссе Д., 4. Крессуэлл К., 95. Франковский П., 9. Леполь Э., 14. Рейнолдс Б., 24. Руо А., 90. Сумаре И., 17. Шиманьский С., 28. Томассон А.

Запасные «Ренн»: 48. Аит-Будлаль А., 60. Белаззуг К., 45. Камара М., 22. Диа Б., 12. Майенда Э., 18. Нагида М., 70. Норден А., 21. Ронжье В., 11. Тамари М.

Главный тренер «Ренн»: Эз Ф.

Прямая трансляция1-1 LIVE
45+2
Ренн бурчак зарбасидан унумли фойдалана олмади, Кевин Трапп (Париж ФК) сакраб тўпни эгаллаб олди.
45+1
Четвёртый судья показал, что к матчу добавлено 3 минуты.
42🟨
Самир Шерги (Париж ФК) получил желтую карточку.
37
Илан Кеббал (Париж ФК) нуждается в медицинской помощи, поэтому арбитр остановил игру и позвал врачей на поле.
36🟨
Бастьен Дешепи показал желтую карточку Антони Руо («Ренн») за грубую игру.
36🟨
Адриен Томассон (Ренн) нарушил правила на сопернике и получил желтую карточку от судьи, но он явно недоволен этим решением.
32🟨
Арбитр зафиксировал фол, и Жауи Сиссе («Ренн») получает желтую карточку!
30🎯
Бастьен Дешепи дал свисток из-за грубого фола Пьера Лис-Мелу (Париж ФК) на сопернике. Судья указал на точку. «Ренн» получает право на пенальти!
291-1
Гол! Эстебан Лепол (Ренн) уверенно реализовал пенальти, пробив в левый нижний угол ворот, и не оставил шансов вратарю Кевину Траппу!
29
Эстебан Лепол (Ренн) направляется к точке пенальти.
28🎯
Главный судья Бастьен Дешепи после проверки ВАР не изменил своего решения. Назначен ПЕНАЛЬТИ в пользу Ренна!
28VAR
Стойте! Пенальти в пользу Ренна может быть отменен, так как главный судья сейчас хочет пересмотреть эпизод через ВАР. Надеемся, этот процесс не займет много времени.
27🎯
Бастьен Дешепи дал свисток из-за фола Пьера Лис-Мелу (Париж ФК) против соперника. Судья указал на точку. Ренн получает право на пенальти!
27
Эстебан Лепол (Ренн) нанес удар из очень выгодной позиции за пределами штрафной, но защитник самоотверженно заблокировал мяч.
26
Гауи Сиссе (Ренн) решил пробить по воротам, но его удар был заблокирован защитником и не создал проблем для вратаря.
23🟨
Пшемислав Франковский (Ренн) получил жёлтую карточку за грубый фол. Бастьен Дешепи ни секунды не сомневался в этом решении.
22
Вратарь парижского клуба отразил удар Ильана Кеббаля низом, хотя мяч летел прямо по центру ворот.
19
Пьер Лис-Мелу (Париж ФК) нанес мощный удар, но защитник заблокировал мяч.
141-0
Максим Лопес (Париж ФК) принял точную передачу Лассина Синаёко в штрафной площади и переиграл вратаря низовым ударом по центру ворот. Он открыл счет — 1:0.
12
Адама Камара (Париж ФК) выиграл верховую борьбу у защитников после подачи с углового. Его удар головой пришелся по центру ворот, но Брис Самба сыграл надежно и парировал мяч.
12
Париж ФК исполняет угловой удар.
12
Лассине Синайоко (Пари ФК) завладел мячом после углового и попытался ударить, но защитник заблокировал удар.
11
Париж ФК заработал угловой. Они отправляют в штрафную много игроков.
11
Удар Пабло Пагиса (Париж ФК) из-за пределов штрафной едва не завершился голом, не хватило везения. Великолепный сейв Бриса Самбы парировал мяч из правого нижнего угла ворот.
8
Давайте взглянем на статистику нарушений со стороны обеих команд — 3:4.
5
Бастьен Дешепи не оставил без внимания грубую игру Адама Камара («Париж ФК») и дал свисток.
1
Матч: Париж ФК - Ренн. Счёт: 0-0. Комментарий: Эстебан Леполь (Ренн) сыграл рукой, нарушив правила.
1
Матч скоро начнётся, идет предматчевая разминка.
20:21
Париж ФК начинает игру.
20:15
Бастьен Дешепи назначен главным арбитром сегодняшнего матча, и он приложит все усилия, чтобы судить справедливо и избежать ошибок.
20:15
Теперь мы знаем стартовые составы. Вы можете найти их в деталях этого матча.
20:15
Добро пожаловать, дамы и господа, на нашу текстовую трансляцию! Стартовые составы будут объявлены совсем скоро, так что устраивайтесь поудобнее и готовьтесь насладиться игрой.
Париж ФКРеннЛига 1
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Лорьян — Монако: составы и текстовая трансляцияЛорьян — Монако: составы и текстовая трансляцияСегодня 19:20Гавр — Осер: составы и текстовая трансляцияГавр — Осер: составы и текстовая трансляцияСегодня 19:17Анже — Марсель: составы и текстовая трансляцияАнже — Марсель: составы и текстовая трансляцияСегодня 17:07Лилль — Брест: составы и текстовая трансляцияЛилль — Брест: составы и текстовая трансляцияВчера 23:04Труа — Ланс: составы и текстовая трансляцияТруа — Ланс: составы и текстовая трансляцияВчера 22:47Страсбур — ПСЖ: составы и текстовая трансляцияСтрасбур — ПСЖ: составы и текстовая трансляцияВчера 19:33
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Команду Фабио Каннаваро в ноябре ждет еще одно серьезное испытание...
Команду Фабио Каннаваро в ноябре ждет еще одно серьезное испытание...