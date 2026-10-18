Париж ФК — Ренн: составы и текстовая трансляция

Лига 1: Париж ФК — Ренн. Начало матча: 18 октября, 20:15 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Париж ФК»: 1. Трапп К., 17. Камара А., 31. Шерги С., 42. Коппола Д., 10. Кеббаль И., 15. Колеошо Л., 33. Лис-Мелу П. (капитан), 20. Лопес М., 7. Пагис П., 9. Синайоко Л., 14. Траоре А.

Запасные «Париж ФК»: 11. Крассо Ж., 23. Матондо Р., 3. Мбемба Э., 5. Мбоу М., 16. Нкамбадио О., 6. Отавио, 27. Симон М., 18. Сиссоко О., 8. Заби П.

Главный тренер «Париж ФК»: Росеньор Л.

Стартовый состав «Ренн»: 30. Самба Б. (капитан), 10. Блас Л., 6. Сиссе Д., 4. Крессуэлл К., 95. Франковский П., 9. Леполь Э., 14. Рейнолдс Б., 24. Руо А., 90. Сумаре И., 17. Шиманьский С., 28. Томассон А.

Запасные «Ренн»: 48. Аит-Будлаль А., 60. Белаззуг К., 45. Камара М., 22. Диа Б., 12. Майенда Э., 18. Нагида М., 70. Норден А., 21. Ронжье В., 11. Тамари М.

Главный тренер «Ренн»: Эз Ф.