Боруссия Мёнхенгладбах — Хоффенхайм: составы и текстовая трансляция

37
Хуго Болин (Б. Мёнхенгладбах) подал угловой, но не смог найти партнеров по команде. Мяч легко выбит из опасной зоны.
36
Фисник Аслани («Хоффенхайм») продвинулся вперед и мощно пробил издалека, но мяч пролетел значительно выше перекладины. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь мёнхенгладбахской «Боруссии» введет его в игру.
35
2:3 — текущая статистика ударов в створ ворот от обеих команд.
32
Адам Гложек (Хоффенхайм) принял отличную передачу у линии штрафной и пробил по центру ворот. Вратарь продемонстрировал отличный сейв, отразив удар.
31
Хоффенхайм не извлек пользы из углового, Мориц Николас (Б. Мёнхенгладбах) в прыжке забрал мяч.
30
Адам Гложек (Хоффенхайм) ворвался в штрафную, но защитник вовремя вернулся и отобрал мяч. Мяч ушел за пределы поля. У Хоффенхайма появился шанс забить после углового.
29
Лукас Ульрих (Б. Мёнхенгладбах) получает красную карточку за это грубое нарушение. Сорен Шторкс не намерен терпеть такое поведение на поле и дает свисток за фол.
28
Робин Хранац (Хоффенхайм) оказался в офсайде в момент начала рывка.
27
Грубая ошибка от Зенто Уно (Б. Мёнхенгладбах), и Сорен Сторкс дает свисток.
25
Боруссия Менхенгладбах подала угловой в штрафную, но передача оказалась слишком сильной, и мяч ушел за пределы поля. От ворот Хоффенхайма, игра возобновится.
24
Кевин Дикс («Боруссия» Мёнхенгладбах) принял точную передачу и нашёл свободное пространство для удара. Вратарь был начеку и отразил его дальний удар в левый угол. Великолепный сейв! «Боруссия» Мёнхенгладбах подает угловой.
23
Матс Ротс (Хоффенхайм) принял мяч, поданный в штрафную, абсолютно без опеки. Он пробил в левый угол ворот, но Мориц Николас в последний момент совершил потрясающий сейв и спас команду.
21
Джо Скалли (Б. Мёнхенгладбах) нарушил правила, и Сорен Сторкс немедленно назначил штрафной удар.
21
Боруссия Менхенгладбах показывает отличную командную работу и точные передачи.
19
Филипп Зандер (Б. Мёнхенгладбах) вбросил аут в штрафную, прямо как угловой.
18
Исак Лидберг (Б. Мёнхенгладбах) совершил сольный проход, но защитник соперника остановил его, и опасный момент создать не удалось.
16
Уго Болин (Б. Мёнхенгладбах) попытался продвинуться вперед, но защитник соперника вынес мяч. Мяч ушел за боковую линию, и «Хоффенхайм» введет его в игру.
15
Боковой судья Тим Лемперле («Хоффенхайм») зафиксировал положение вне игры, и главный арбитр подтвердил это решение.
13
Уго Болин (Б. Мёнхенгладбах) оказывается в офсайде.
11⚽0-1
Гол — 0:1! Александр Прасс отдал пас на Бамбасе Конте (Хоффенхайм), который с близкого расстояния точно пробил в нижний правый угол и переиграл вратаря.
10
Зорен Шторкс дал свисток и зафиксировал нарушение правил: Уго Болин («Б. Мёнхенгладбах») сбил соперника.
9
Мяч прилетел к стоявшему в центре штрафной Хуго Болину (Б. Мёнхенгладбах), он пробил вверх, но защитник великолепно отразил удар.
9
Зорен Шторкс дал свисток, Робин Гранач («Хоффенхайм») наказан за нарушение.
8
Адам Гложек («Хоффенхайм») отдал пас вперед, но мяч оказался слишком сильным.
7
Джо Скалли (Боруссия Мёнхенгладбах) грубо сыграл, и судья дал свисток, зафиксировав нарушение.
5
Зенто Уно (Б. Мёнхенгладбах) грубо сыграл в отборе, и Сорен Шторкс свистнул за нарушение.
4
Кевин Дикс (Б. Мёнхенгладбах) снова свободно передвигается после тревожного момента с травмой.
2✚
Кевин Дикс (Б. Мёнхенгладбах), похоже, испытывает трудности после получения травмы. Надеемся, он сможет продолжить игру.
1
Опасная игра в исполнении Коки Мачиды (Хоффенхайм). Зорен Шторкс дает свисток и фиксирует нарушение.
1⏱
Первый тайм этого матча вот-вот начнётся.
20:31
Матч начинает «Хоффенхайм».
20:30
Главным арбитром на сегодняшний матч назначен Сорен Шторкс.
20:30
Стартовые составы на этот матч объявлены.
20:30
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