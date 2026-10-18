Боруссия Мёнхенгладбах — Хоффенхайм: составы и текстовая трансляция

·44·Спорт
Боруссия Мёнхенгладбах — Хоффенхайм: составы и текстовая трансляция

Бундеслига: Боруссия МёнхенгладбахХоффенхайм. Начало матча: 18 октября, 20:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Боруссия Мёнхенгладбах»: 1. Николас М., 38. Болин Х., 2. Кьяродия Ф. К., 4. Дикс К., 3. Лидберг И., 36. Мойя У., 10. Нойхаус Ф., 16. Зандер П., 29. Скалли Дж., 26. Ульрих Л., 47. Уно З.

Запасные «Боруссия Мёнхенгладбах»: 33. Бац Д., 39. Данфа И. М., 25. Хак Р., 14. Хасиока Д., 20. Герольд Д., 22. Конопля Ю., 18. Матино С., 34. Нгефак М., 7. Штегер К.

Главный тренер «Боруссия Мёнхенгладбах»: Блессин А.

Стартовый состав «Хоффенхайм»: 1. Бауманн О. (капитан), 11. Аслани Ф., 7. Авдуллаху Л., 20. Конте Б., 34. Цоуфал В., 10. Гложек А., 2. Гранача Р., 19. Лемперле Т., 28. Матида К., 22. Прасс А., 39. Ротс М.

Запасные «Хоффенхайм»: 18. Бургер В., 14. Дагим А., 15. Жандре В., 5. Кабак О., 27. Крамарич А., 47. Лассиг В., 32. Ленц К., 9. Мёрштедт М., 37. Филипп Л.

Главный тренер «Хоффенхайм»: Ильцер К.

Прямая трансляция0-1 LIVE
37
Хуго Болин (Б. Мёнхенгладбах) подал угловой, но не смог найти партнеров по команде. Мяч легко выбит из опасной зоны.
36
Фисник Аслани («Хоффенхайм») продвинулся вперед и мощно пробил издалека, но мяч пролетел значительно выше перекладины. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь мёнхенгладбахской «Боруссии» введет его в игру.
35
2:3 — текущая статистика ударов в створ ворот от обеих команд.
32
Адам Гложек (Хоффенхайм) принял отличную передачу у линии штрафной и пробил по центру ворот. Вратарь продемонстрировал отличный сейв, отразив удар.
31
Хоффенхайм не извлек пользы из углового, Мориц Николас (Б. Мёнхенгладбах) в прыжке забрал мяч.
30
Адам Гложек (Хоффенхайм) ворвался в штрафную, но защитник вовремя вернулся и отобрал мяч. Мяч ушел за пределы поля. У Хоффенхайма появился шанс забить после углового.
29
Лукас Ульрих (Б. Мёнхенгладбах) получает красную карточку за это грубое нарушение. Сорен Шторкс не намерен терпеть такое поведение на поле и дает свисток за фол.
28
Робин Хранац (Хоффенхайм) оказался в офсайде в момент начала рывка.
27
Грубая ошибка от Зенто Уно (Б. Мёнхенгладбах), и Сорен Сторкс дает свисток.
26
Удары в створ — 2:2.
25
Боруссия Менхенгладбах подала угловой в штрафную, но передача оказалась слишком сильной, и мяч ушел за пределы поля. От ворот Хоффенхайма, игра возобновится.
24
Кевин Дикс («Боруссия» Мёнхенгладбах) принял точную передачу и нашёл свободное пространство для удара. Вратарь был начеку и отразил его дальний удар в левый угол. Великолепный сейв! «Боруссия» Мёнхенгладбах подает угловой.
23
Матс Ротс (Хоффенхайм) принял мяч, поданный в штрафную, абсолютно без опеки. Он пробил в левый угол ворот, но Мориц Николас в последний момент совершил потрясающий сейв и спас команду.
21
Джо Скалли (Б. Мёнхенгладбах) нарушил правила, и Сорен Сторкс немедленно назначил штрафной удар.
21
Боруссия Менхенгладбах показывает отличную командную работу и точные передачи.
19
Филипп Зандер (Б. Мёнхенгладбах) вбросил аут в штрафную, прямо как угловой.
18
Исак Лидберг (Б. Мёнхенгладбах) совершил сольный проход, но защитник соперника остановил его, и опасный момент создать не удалось.
16
Уго Болин (Б. Мёнхенгладбах) попытался продвинуться вперед, но защитник соперника вынес мяч. Мяч ушел за боковую линию, и «Хоффенхайм» введет его в игру.
15
Боковой судья Тим Лемперле («Хоффенхайм») зафиксировал положение вне игры, и главный арбитр подтвердил это решение.
13
Уго Болин (Б. Мёнхенгладбах) оказывается в офсайде.
110-1
Гол — 0:1! Александр Прасс отдал пас на Бамбасе Конте (Хоффенхайм), который с близкого расстояния точно пробил в нижний правый угол и переиграл вратаря.
10
Зорен Шторкс дал свисток и зафиксировал нарушение правил: Уго Болин («Б. Мёнхенгладбах») сбил соперника.
9
Мяч прилетел к стоявшему в центре штрафной Хуго Болину (Б. Мёнхенгладбах), он пробил вверх, но защитник великолепно отразил удар.
9
Зорен Шторкс дал свисток, Робин Гранач («Хоффенхайм») наказан за нарушение.
8
Адам Гложек («Хоффенхайм») отдал пас вперед, но мяч оказался слишком сильным.
7
Джо Скалли (Боруссия Мёнхенгладбах) грубо сыграл, и судья дал свисток, зафиксировав нарушение.
5
Зенто Уно (Б. Мёнхенгладбах) грубо сыграл в отборе, и Сорен Шторкс свистнул за нарушение.
4
Кевин Дикс (Б. Мёнхенгладбах) снова свободно передвигается после тревожного момента с травмой.
2
Кевин Дикс (Б. Мёнхенгладбах), похоже, испытывает трудности после получения травмы. Надеемся, он сможет продолжить игру.
1
Опасная игра в исполнении Коки Мачиды (Хоффенхайм). Зорен Шторкс дает свисток и фиксирует нарушение.
1
Первый тайм этого матча вот-вот начнётся.
20:31
Матч начинает «Хоффенхайм».
20:30
Главным арбитром на сегодняшний матч назначен Сорен Шторкс.
20:30
Стартовые составы на этот матч объявлены.
20:30
Здравствуйте и добро пожаловать на нашу текстовую онлайн-трансляцию! Мы будем оперативно сообщать вам обо всем происходящем на поле. Стартовые составы будут объявлены совсем скоро.
Боруссия МёнхенгладбахХоффенхаймБундеслига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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