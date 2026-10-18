Боруссия Мёнхенгладбах — Хоффенхайм: составы и текстовая трансляция

Бундеслига: Боруссия Мёнхенгладбах — Хоффенхайм. Начало матча: 18 октября, 20:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Боруссия Мёнхенгладбах»: 1. Николас М., 38. Болин Х., 2. Кьяродия Ф. К., 4. Дикс К., 3. Лидберг И., 36. Мойя У., 10. Нойхаус Ф., 16. Зандер П., 29. Скалли Дж., 26. Ульрих Л., 47. Уно З.

Запасные «Боруссия Мёнхенгладбах»: 33. Бац Д., 39. Данфа И. М., 25. Хак Р., 14. Хасиока Д., 20. Герольд Д., 22. Конопля Ю., 18. Матино С., 34. Нгефак М., 7. Штегер К.

Главный тренер «Боруссия Мёнхенгладбах»: Блессин А.

Стартовый состав «Хоффенхайм»: 1. Бауманн О. (капитан), 11. Аслани Ф., 7. Авдуллаху Л., 20. Конте Б., 34. Цоуфал В., 10. Гложек А., 2. Гранача Р., 19. Лемперле Т., 28. Матида К., 22. Прасс А., 39. Ротс М.

Запасные «Хоффенхайм»: 18. Бургер В., 14. Дагим А., 15. Жандре В., 5. Кабак О., 27. Крамарич А., 47. Лассиг В., 32. Ленц К., 9. Мёрштедт М., 37. Филипп Л.

Главный тренер «Хоффенхайм»: Ильцер К.