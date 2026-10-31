Вердер — Хоффенхайм: составы и текстовая трансляция
Бундеслига: Вердер — Хоффенхайм. Начало матча: 31 октября, 19:30 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Вердер»: 1. Хейн К., 13. Артур, 20. Чуки, 2. Деман О., 32. Фридль М., 10. Фюллькруг Н., 17. Грюлль М., 5. Пипер А., 44. Регер Ю., 15. Рейс Л., 8. Вайзер М.
Запасные «Вердер»: 18. Динкчи Э., 26. Иттен С., 14. Линен С., 11. Нджинма Дж., 19. Кетан К., 30. Шлагер А., 33. Шметгенс М., 23. Стальмах Д., 3. Войчик О.
Главный тренер «Вердер»: Тюне Д.
Стартовый состав «Хоффенхайм»: 1. Бауманн О., 29. Абраха Н., 11. Аслани Ф., 7. Авдуллаху Л., 18. Бургер В., 14. Дагим А., 10. Гложек А., 5. Кабак О., 27. Крамарич А., 28. Матида К., 39. Ротс М.
Запасные «Хоффенхайм»: 13. Бернардо, 46. Филдс Дж., 52. Джасула К., 41. Хенке О., 47. Лассиг В., 19. Лемперле Т., 32. Ленц К., 37. Филипп Л., 55. Зор Й.
Главный тренер «Хоффенхайм»: Ильцер К.
Комментарии 0
…