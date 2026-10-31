Вердер — Хоффенхайм: составы и текстовая трансляция

·2·Спорт
Вердер — Хоффенхайм: составы и текстовая трансляция

Бундеслига: Вердер — Хоффенхайм. Начало матча: 31 октября, 19:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Вердер»: 1. Хейн К., 13. Артур, 20. Чуки, 2. Деман О., 32. Фридль М., 10. Фюллькруг Н., 17. Грюлль М., 5. Пипер А., 44. Регер Ю., 15. Рейс Л., 8. Вайзер М.

Запасные «Вердер»: 18. Динкчи Э., 26. Иттен С., 14. Линен С., 11. Нджинма Дж., 19. Кетан К., 30. Шлагер А., 33. Шметгенс М., 23. Стальмах Д., 3. Войчик О.

Главный тренер «Вердер»: Тюне Д.

Стартовый состав «Хоффенхайм»: 1. Бауманн О., 29. Абраха Н., 11. Аслани Ф., 7. Авдуллаху Л., 18. Бургер В., 14. Дагим А., 10. Гложек А., 5. Кабак О., 27. Крамарич А., 28. Матида К., 39. Ротс М.

Запасные «Хоффенхайм»: 13. Бернардо, 46. Филдс Дж., 52. Джасула К., 41. Хенке О., 47. Лассиг В., 19. Лемперле Т., 32. Ленц К., 37. Филипп Л., 55. Зор Й.

Главный тренер «Хоффенхайм»: Ильцер К.

ВердерХоффенхаймБундеслига
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Майнц — Вердер: составы и текстовая трансляцияМайнц — Вердер: составы и текстовая трансляция24 октября 17:23Вердер — Падерборн: составы и текстовая трансляцияВердер — Падерборн: составы и текстовая трансляция17 октября 17:30Хоффенхайм — Байер Леверкузен: составы и текстовая трансляцияХоффенхайм — Байер Леверкузен: составы и текстовая трансляция25 октября 18:26Боруссия Мёнхенгладбах — Хоффенхайм: составы и текстовая трансляцияБоруссия Мёнхенгладбах — Хоффенхайм: составы и текстовая трансляция18 октября 19:33Хоффенхайм — Лион: составы и текстовая трансляцияХоффенхайм — Лион: составы и текстовая трансляция22 октября 23:01Хоффенхайм — Бешикташ: составы и текстовая трансляцияХоффенхайм — Бешикташ: составы и текстовая трансляция15 октября 22:48
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»