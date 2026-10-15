Хоффенхайм — Бешикташ: составы и текстовая трансляция

·40·Спорт
Хоффенхайм — Бешикташ: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: ХоффенхаймБешикташ. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Хоффенхайм»: 1. Бауманн О. (капитан), 11. Аслани Ф., 7. Авдуллаху Л., 13. Бернардо, 18. Бургер В., 34. Цоуфал В., 14. Дагим А., 10. Гложек А., 5. Кабак О., 27. Крамарич А., 28. Матида К.

Запасные «Хоффенхайм»: 29. Абраха Н., 20. Конте Б., 17. Де Кат Н., 15. Жандре В., 2. Гранача Р., 19. Лемперле Т., 32. Ленц К., 9. Мёрштедт М., 36. Петерссон Л., 37. Филипп Л., 22. Прасс А., 39. Ротс М.

Главный тренер «Хоффенхайм»: Ильцер К.

Стартовый состав «Бешикташ»: 1. Нюбель А., 12. Агбаду Э., 29. Факили И., 10. Кёкчю О. (капитан), 62. Мурильо М., 4. Ндиди У., 9. О Хён Гю, 15. Олайтан Дж., 11. Уаттара К., 53. Топчу Э., 19. Троссард Л.

Запасные «Бешикташ»: 50. Акдаг У., 80. Алемдар Д., 70. Бирджан А. С., 22. Булут Т., 35. Джало Т., 8. Кайра Йылмаз К., 90. Кылычсой С., 21. Миретти Ф., 6. Озджан С., 58. Озджан Ю., 17. Поку Э., 33. Йылмаз Р.

Главный тренер «Бешикташ»: Итальяно В.

Прямая трансляция LIVE
29
Оркун Кекчю (Бешикташ) показывает, что чувствует боль, и просит медицинской помощи. Степень тяжести его травмы пока неизвестна.
26
Мяч ушел за пределы поля, и боковой судья указывает на угловой флажок. Бешикташ выполнит угловой.
23🟨
Фисник Аслани (Хоффенхайм) не должен удивляться желтой карточке, рефери отлично успокоил эпизод.
20
Теперь мы можем взглянуть на статистику, в частности, общее количество ударов — 2:4.
17
Великолепная командная игра от Бешикташа, они контролируют мяч за счет множества коротких пасов. Если они хотят найти брешь в обороне и забить, терпение — главный фактор.
13
Озан Кабак (Хоффенхайм) оказался в офсайде во время рывка.
10
Хоффенхайм демонстрирует великолепную командную игру. Они красиво пасуют друг другу. Отличные командные действия.
7
Оркун Кекчю (Бешикташ) готовится подать угловой.
5
Владимир Цоуфал (Хоффенхайм) выполняет подачу с углового в штрафную площадь.
3
Коки Мачида (Хоффенхайм) допрыгнул до мяча, навешенного в район штрафной, но его удар головой пришелся в перекладину!
1
Поехали, сегодняшний матч только что начался.
00:01
Наконец-то игроки вышли на поле! Хоффенхайм разводит с центра.
00:00
Главным судьей сегодняшнего матча будет Лоуренс Виссер.
00:00
В подробностях этого матча вы можете ознакомиться с составами команд перед началом игры.
00:00
Добро пожаловать на текстовую трансляцию сегодняшнего матча. Вы можете следить за всеми важными событиями на поле в текстовом формате. Приятного просмотра.
ХоффенхаймБешикташЛига Европы
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Все результаты плей-офф Лиги Европы: команда Салох проигралаВсе результаты плей-офф Лиги Европы: команда Салох проиграла21 августа 06:03Большой футбол в Лиге Европы: все пары раунда плей-офф...Большой футбол в Лиге Европы: все пары раунда плей-офф...15 августа 05:33Душан Влахович отправился в Турцию: серьезный итог для «Ювентуса»Душан Влахович отправился в Турцию: серьезный итог для «Ювентуса»13 августа 13:14Душан Влахович перешёл из «Ювентуса» в «Бешикташ»Душан Влахович перешёл из «Ювентуса» в «Бешикташ»13 августа 12:54«Бешиктош» совершил «бомбический» трансфер: Душан Влахович официально в Турции!«Бешиктош» совершил «бомбический» трансфер: Душан Влахович официально в Турции!13 августа 00:02Душан Влахович неожиданно перешёл в БешикташДушан Влахович неожиданно перешёл в Бешикташ12 августа 23:54
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия