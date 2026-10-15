Хоффенхайм — Бешикташ: составы и текстовая трансляция
Лига Европы: Хоффенхайм — Бешикташ. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Хоффенхайм»: 1. Бауманн О. (капитан), 11. Аслани Ф., 7. Авдуллаху Л., 13. Бернардо, 18. Бургер В., 34. Цоуфал В., 14. Дагим А., 10. Гложек А., 5. Кабак О., 27. Крамарич А., 28. Матида К.
Запасные «Хоффенхайм»: 29. Абраха Н., 20. Конте Б., 17. Де Кат Н., 15. Жандре В., 2. Гранача Р., 19. Лемперле Т., 32. Ленц К., 9. Мёрштедт М., 36. Петерссон Л., 37. Филипп Л., 22. Прасс А., 39. Ротс М.
Главный тренер «Хоффенхайм»: Ильцер К.
Стартовый состав «Бешикташ»: 1. Нюбель А., 12. Агбаду Э., 29. Факили И., 10. Кёкчю О. (капитан), 62. Мурильо М., 4. Ндиди У., 9. О Хён Гю, 15. Олайтан Дж., 11. Уаттара К., 53. Топчу Э., 19. Троссард Л.
Запасные «Бешикташ»: 50. Акдаг У., 80. Алемдар Д., 70. Бирджан А. С., 22. Булут Т., 35. Джало Т., 8. Кайра Йылмаз К., 90. Кылычсой С., 21. Миретти Ф., 6. Озджан С., 58. Озджан Ю., 17. Поку Э., 33. Йылмаз Р.
Главный тренер «Бешикташ»: Итальяно В.
Комментарии 0
…