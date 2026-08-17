Комо планирует трансфер форварда Челси Лиама Делапа

·9·Спорт
Комо планирует трансфер форварда Челси Лиама Делапа

Главный тренер итальянского клуба «Комо» Сеск Фабрегас активизирует контакты с лондонским «Челси» на трансферном рынке. Как сообщает Goal.com, после перехода Трево Чалобы испанский специалист теперь хочет подписать нападающего Лиама Делапа, который не может найти своё место в составе «Челси». Об этом Goal.com сообщает .

Напомним, на прошлой неделе Фабрегас привёз из своего бывшего клуба в Италию защитника Трево Чалобу. Согласно соглашению, первоначальная стоимость которого составила 30 миллионов фунтов стерлингов, 27-летний воспитанник академии «Челси» подписал с представителем Серии А пятилетний контракт.

План по усилению атаки

После укрепления обороны руководство «Комо» приступило к усилению линии атаки. Сеск Фабрегас хочет привлечь в команду молодого и перспективного нападающего Лиама Делапа. За 23-летнего футболиста лондонский клуб требует 40 миллионов фунтов стерлингов. В случае трансфера «Челси» может получить чистую прибыль в размере 10 миллионов фунтов стерлингов.

Тем не менее на пути к этому переходу существуют серьёзные препятствия. По информации ТалкСПОРТ, Лиам Делап предпочитает продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, несмотря на возможность сыграть в Лиге чемпионов. Футболистом также интересуется «Ноттингем Форест», который присоединился к борьбе за трансфер.

Финансовые и спортивные аспекты трансфера

Руководство «Челси» находится под давлением: до конца сентября клубу необходимо избавиться от лишних игроков и сократить состав. Поэтому клуб готов продать футболиста. Дебютный сезон Лиама Делапа в прошлом году оказался не слишком успешным из-за травм, и в Премьер-лиге он забил всего один гол. Тем не менее его выступления в аренде за «Ипсвич Таун» и 12 забитых мячей показали, что он по-прежнему обладает высоким потенциалом.

Будущее футболиста также имеет решающее значение для его международной карьеры. Хотя он пока не получал вызов в сборную Англии, благодаря своему отцу Рори Делапу он имеет право выступать и за национальную команду Ирландии. В ближайшее время станет ясно, как решительность «Комо» и его финансовые предложения повлияют на завершение этого трансфера.

КомоЧелсиСеск ФабрегасЛиам ДелапСерия А
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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