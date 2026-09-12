Франко Мастантуоно побил рекорд Лионелья Месси

Юный талант, принадлежащий «Реал Мадриду», Франко Мастантуоно стал самым молодым аргентинским футболистом, оформившим хет-трик в топ-5 европейских чемпионатов. Он забил три мяча за «Фиорентину» в матче Серии А против «Венеции», установив историческое достижение и побив рекорд своего соотечественника Лионелья Месси. Эта победа принесла «Фиорентине» первые очки в текущем сезоне. Об этом сообщает Goal.com. сообщает .

Как передает Goal.com, встреча началась удачно для хозяев поля. На 22-й минуте счет открыл Акора Адамс, выступающий за «Венецию», а американский полузащитник Джанлука Бузио стал автором голевой передачи. После этого началось шоу Франко Мастантуоно: молодой футболист трижды поразил ворота соперника и решил исход матча.

Исторический рекорд и детали игры

Франко Мастантуоно ярко начал сезон в Серии А, оформив хет-трик в возрасте 19 лет и 28 дней. Отмечается, что он оказался ровно на 231 день моложе Лионелья Месси, когда тот оформил свой первый хет-трик за «Барселону» в ворота «Реал Мадрида» в марте 2007 года.

Талантливый атакующий полузащитник перевернул ход игры в середине первого тайма, забив два гола всего за одну минуту и тридцать восемь секунд. За шесть минут до конца встречи он оформил хет-трик, забив свой третий мяч. Этот успех также сделал его самым молодым игроком в истории «Фиорентины», забившим несколько голов в одном матче.

Звезда с блестящим будущим

Эта яркая игра свидетельствует о том, что один из самых перспективных молодых футболистов мира возвращается в оптимальную спортивную форму. Франко Мастантуоно дебютировал на профессиональном уровне за «Ривер Плейт» в возрасте всего 16 лет. Летом 2025 года « Реал Мадрид » выиграл борьбу у «Пари Сен-Жермен» за трансфер игрока, подписав с ним шестилетний контракт.

Кроме того, в том же месяце футболист стал самым молодым игроком, вышедшим на поле в составе национальной сборной Аргентины. Победа над «Венецией» со счетом 4:2 позволила «Фиорентине» подняться на 15-е место в турнирной таблице Серии А. Эта важная выездная победа, несомненно, придаст команде уверенности в следующих матчах.