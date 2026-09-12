«2 гола за минуту и хет-трик»: «Фиорентина» устроила голевую драму в Венеции

·3·Спорт
«2 гола за минуту и хет-трик»: «Фиорентина» устроила голевую драму в Венеции

В 4-м туре итальянской Серии А зрители стали свидетелями настоящего шоу голов и ожесточенного противостояния. Проводящая сложный старт сезона флорентийская «Фиорентина» гостила у аутсайдера лиги «Венеции». В этом матче, имеющем жизненно важное значение для обеих сторон с точки зрения турнирной таблицы, болельщики увидели ровно 6 голов. Флорентийцы одержали волевую и уверенную победу со счетом 4:2 благодаря фантастической игре юного вундеркинда Франко Мастантуоно. Забив два мяча за одну минуту и записав в итоге на свой счет хет-трик, Мастантуоно стал абсолютным героем встречи. Итак, как защищал ворота Давид Де Хеа, как «Фиорентина» переломила ход игры, проигрывая в счете, и почему «Венеция» все еще остается без очков?

Яркий старт: удар «Венеции» и 60-секундный взрыв от Мастантуоно!

Встреча началась с активного прессинга хозяев и вскоре переросла в настоящий ливень из голов:

  • Неожиданный удар от Адамса: на 22-й минуте нападающий «Венеции» Адамс огорчил вратаря флорентийцев Давида Де Хеа, открыв счет и выведя хозяев вперед (1:0);

  • 29-я минута — ничейный счет: отыгрывающаяся «Фиорентина» пошла в атаку и благодаря точным действиям Франко Мастантуоно восстановила равновесие (1:1);

  • 30-я минута — дубль за минуту: не успели хозяева прийти в себя, как всего через 60 секунд Мастантуоно снова отправил мяч в сетку, оформив дубль и сделав счет на табло 1:2;

  • Контроль первого тайма: «Венеция», принявшая холодный душ, была вынуждена до перерыва сдерживать мощный прессинг флорентийцев.

Бенефис второго тайма: гол Матео и итоговый хет-трик!

Во втором тайме тактическое превосходство «Фиорентины» и звездная линия атаки полностью предрешили судьбу матча:

  • Хладнокровная точка от Матео: на 66-й минуте действовавший активно Матео забил третий мяч флорентийцев, увеличив разницу в счете до двух голов (1:3);

  • 84-я минута — хет-трик Мастантуоно: в кульминационный момент игры вечерний герой Франко Мастантуоно полностью продемонстрировал свое мастерство, забив третий гол в матче и оформив свой первый хет-трик в Серии А (1:4);

  • Гол престижа от Эно: хотя на 87-й минуте в составе хозяев Эно забил один мяч и сократил отставание, это не спасло «Венецию» от крупного поражения (2:4).

Положение в турнирной таблице: «Фиорентина» поднялась со дна, а «Венеция» на самом низу!

Эта победа оказала серьезное влияние на судьбу обеих команд в сезоне:

  • Подъем на 15-е место: завоевав ценные 3 очка, «Фиорентина» отпраздновала свою первую победу в сезоне, поднялась на 15-ю строчку и начала путь выхода из кризиса;

  • Пробуждение звездного состава: начал раскрываться атакующий потенциал команды, укомплектованной игроками высокого уровня, такими как Де Хеа в воротах, Дрэгушин в защите и Фаджоли в полузащите;

  • Трагедия ноль очков у «Венеции»: не набрав ни единого очка после 4 туров, «Венеция» прочно обосновалась на последнем 20-м месте, становясь главным претендентом на вылет.

Этот поразительный хет-трик Франко Мастантуоно возвестил о ярком восхождении новой звезды в Серии А и резко восстановил уверенность «Фиорентины» в предстоящих крупных матчах.

Как вы думаете, сможет ли столь яркая игра и хет-трик Франко Мастантуоно вернуть «Фиорентину» на верхние строчки Серии А? Разве пропущенные два гола обороной во главе с Давидом Де Хеа не являются тревожным сигналом для команды? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим богатым на голы футбольным триллером Италии со всеми болельщиками!

ФиорентинаВенецияФранко МастантуоноА Серия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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