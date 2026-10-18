Фиорентина — Комо: составы и текстовая трансляция

·9·Спорт
Фиорентина — Комо: составы и текстовая трансляция

Серия А: ФиорентинаКомо. Начало матча: 18 октября, 18:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Фиорентина»: 43. Де Хеа Д., 3. Дрэгушин Р., 44. Фаджоли Н., 20. Хименес А., 30. Мастантуоно Ф., 27. Ндур Ш., 25. Нжи А., 32. Пеллегрино М., 5. Понрачич М., 28. Поте, 33. Вьери.

Запасные «Фиорентина»: 74. Адеми А., 23. Бету, 4. Брешианини М., 53. Кристенсен О., 2. Додо, 29. Ньонто У., 42. Инао Улаи К., 17. Жоау Мариу, 19. Леццерини Л., 72. Маццео Б., 73. Пирро А., 21. Вальдепеньяс В.

Главный тренер «Фиорентина»: Ваноли П.

Стартовый состав «Комо»: 1. Бюте Ж., 8. Какере М., 99. Чалоба Т., 27. Коуту Я., 7. Да Кунья Л., 9. Дувикас А., 2. Кемпф М. О., 30. Либерали М., 6. Милья Л., 10. Пас Н., 3. Валье А.

Запасные «Комо»: 42. Аддаи Дж., 20. Батурина М., 13. Доссена А., 18. Гольданига Э., 16. Кайки, 53. Камбвала В., 15. Лахдо А., 5. Перроне М., 4. Рамон Ж., 21. Риччи С., 17. Родригес Х., 97. Санчес Р., 28. Смолчич И., 22. Вигорито М.

Главный тренер «Комо»: Фабрегас С.

ФиорентинаКомоСерия A
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«2 гола за минуту и хет-трик»: «Фиорентина» устроила голевую драму в Венеции«2 гола за минуту и хет-трик»: «Фиорентина» устроила голевую драму в Венеции12 сентября 06:21«Рома» одержала уверенную победу в Турине, а сенсационный «Комо» поднялся на 2-е место«Рома» одержала уверенную победу в Турине, а сенсационный «Комо» поднялся на 2-е место15 сентября 00:09Чудо Фабрегаса взрывает Серию А: «Комо» разгромил «Дженоа» на выездеЧудо Фабрегаса взрывает Серию А: «Комо» разгромил «Дженоа» на выезде5 сентября 08:01Моуринью увидел в матче с «Фиорентиной» три разных лица «Реала»Моуринью увидел в матче с «Фиорентиной» три разных лица «Реала»2 августа 09:22Неожиданный поворот: Трево Чалоба переходит в «Комо» под руководством Сеска ФабрегасаНеожиданный поворот: Трево Чалоба переходит в «Комо» под руководством Сеска Фабрегаса16 июля 19:53Комо рассматривает кандидатуру Лиама Делапа для усиления атакиКомо рассматривает кандидатуру Лиама Делапа для усиления атаки14 августа 17:17
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Команду Фабио Каннаваро в ноябре ждет еще одно серьезное испытание...
Команду Фабио Каннаваро в ноябре ждет еще одно серьезное испытание...