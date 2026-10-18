Фиорентина — Комо: составы и текстовая трансляция

Серия А: Фиорентина — Комо. Начало матча: 18 октября, 18:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Фиорентина»: 43. Де Хеа Д., 3. Дрэгушин Р., 44. Фаджоли Н., 20. Хименес А., 30. Мастантуоно Ф., 27. Ндур Ш., 25. Нжи А., 32. Пеллегрино М., 5. Понрачич М., 28. Поте, 33. Вьери.

Запасные «Фиорентина»: 74. Адеми А., 23. Бету, 4. Брешианини М., 53. Кристенсен О., 2. Додо, 29. Ньонто У., 42. Инао Улаи К., 17. Жоау Мариу, 19. Леццерини Л., 72. Маццео Б., 73. Пирро А., 21. Вальдепеньяс В.

Главный тренер «Фиорентина»: Ваноли П.

Стартовый состав «Комо»: 1. Бюте Ж., 8. Какере М., 99. Чалоба Т., 27. Коуту Я., 7. Да Кунья Л., 9. Дувикас А., 2. Кемпф М. О., 30. Либерали М., 6. Милья Л., 10. Пас Н., 3. Валье А.

Запасные «Комо»: 42. Аддаи Дж., 20. Батурина М., 13. Доссена А., 18. Гольданига Э., 16. Кайки, 53. Камбвала В., 15. Лахдо А., 5. Перроне М., 4. Рамон Ж., 21. Риччи С., 17. Родригес Х., 97. Санчес Р., 28. Смолчич И., 22. Вигорито М.

Главный тренер «Комо»: Фабрегас С.