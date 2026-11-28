Будущее норвежского бомбардира «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда вновь стало центральной темой европейского трансферного рынка. Как сообщает испанское издание Дефенса Кентрал, нападающий всерьез рассматривает вариант перехода в мадридский «Реал».

Отец работает над вариантом с «Реалом», а «Барселона» отошла на второй план

По данным источников, Холанд в данный момент недоволен некоторыми аспектами своего пребывания в «Манчестер Сити» и поэтому готов сменить команду. Отец футболиста Альф-Инге Холанд активно прорабатывает вопрос трансфера именно в стан «сливочных».

Примечательно, что ранее распространялись слухи о желании самого Эрлинга Холанда продолжить карьеру в «Барселоне». Однако, согласно последней информации, вариант с мадридским клубом выходит на первый план.

Основные детали трансфера

Направление Информация Футболист и текущий клуб Эрлинг Холанд — «Манчестер Сити» (недоволен некоторыми моментами в команде) Основной претендент «Реал Мадрид» (вариант, вышедший на первое место) Инициатор переговоров Отец футболиста Альф-Инге Холанд Прежние планы Ранее сообщалось о желании нападающего перейти в «Барселону» Источник Дефенса Кентрал (Испания)

Как вы считаете, если Эрлинг Холанд покинет «Манчестер Сити», его игровой стиль больше подойдет «Реал Мадриду» или «Барселоне»?

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