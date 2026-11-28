Эрлинг Холанд всерьез рассматривает вариант ухода из «Сити» в «Реал»
Будущее норвежского бомбардира «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда вновь стало центральной темой европейского трансферного рынка. Как сообщает испанское издание Дефенса Кентрал, нападающий всерьез рассматривает вариант перехода в мадридский «Реал».
Отец работает над вариантом с «Реалом», а «Барселона» отошла на второй план
По данным источников, Холанд в данный момент недоволен некоторыми аспектами своего пребывания в «Манчестер Сити» и поэтому готов сменить команду. Отец футболиста Альф-Инге Холанд активно прорабатывает вопрос трансфера именно в стан «сливочных».
Примечательно, что ранее распространялись слухи о желании самого Эрлинга Холанда продолжить карьеру в «Барселоне». Однако, согласно последней информации, вариант с мадридским клубом выходит на первый план.
Основные детали трансфера
Направление
Информация
Футболист и текущий клуб
Эрлинг Холанд — «Манчестер Сити» (недоволен некоторыми моментами в команде)
Основной претендент
«Реал Мадрид» (вариант, вышедший на первое место)
Инициатор переговоров
Отец футболиста Альф-Инге Холанд
Прежние планы
Ранее сообщалось о желании нападающего перейти в «Барселону»
Источник
Дефенса Кентрал (Испания)
Как вы считаете, если Эрлинг Холанд покинет «Манчестер Сити», его игровой стиль больше подойдет «Реал Мадриду» или «Барселоне»?
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