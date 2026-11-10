4 гранд-клуба, которые может выбрать Эрлинг Холанд в случае исключения «Манчестер Сити» из лиги

Самый громкий судебный процесс в истории английского футбола входит в решающую стадию. «Манчестер Сити», признанный независимой комиссией Премьер-лиги виновным в финансовых нарушениях, в настоящее время готовится к апелляционному процессу. Руководство лиги твердо намерено завершить это дело до конца текущего сезона и незамедлительно ввести санкции.

Если апелляция клуба будет отклонена, эксперты единогласно сходятся во мнении, что шансы «горожан» остаться в Премьер-лиге практически равны нулю. В случае такого катастрофического сценария суперзвезды клуба, в частности, главная голевая машина команды Эрлинг Холанд, будут вынуждены покинуть Манчестер — финансировать такие высокие зарплаты вне высшего дивизиона невозможно.

Сенсационный вариант с «Арсеналом» и фактор Эдегора

Издание Футбалл Инсидер, ссылаясь на источники, близкие к семье Холанда, сообщает, что в случае исключения «Сити» из высшей лиги для норвежского бомбардира откроется неожиданное новое направление — лондонский «Арсенал».

«Канониры» считаются одной из немногих команд, способных потянуть трансфер и зарплату Холанда с точки зрения финансовой стабильности. Кроме того, там выступает ближайший партнер Эрлинга по сборной Норвегии и ее капитан Мартин Эдегор. Их идеальное взаимопонимание на поле делает лондонский клуб очень привлекательным вариантом.

Клуб-претендент Главное преимущество Вероятность трансфера и препятствия «Арсенал» (Англия) Фактор Мартина Эдегора и желание остаться в АПЛ Финансовая мощь есть, но это прямой конкурент в АПЛ «Реал Мадрид» (Испания) Амбиции абсолютного лидерства в Лиге чемпионов Наличие в линии атаки Килиана Мбаппе и Винисиуса «Барселона» (Испания) Гарантия стать главной фигурой в центре атаки Финансовые ограничения клуба и проблемы с ФФП ПСЖ (Франция) Безграничные финансовые возможности и личный контракт Уровень Лиги 1 может не полностью соответствовать амбициям Холанда

«Если клуб будет исключен из элиты, такие ценные активы мирового уровня, как Холанд, не смогут остаться в низшей лиге. Это не соответствует не только карьере футболиста, но и его статусу глобального бренда».

Европейские гранды в гонке: «Реал», «Барселона» и ПСЖ

Если Холанд не захочет оставаться в Англии, три гиганта на континентальном уровне готовы принять его. «Реал Мадрид» давно проявляет интерес к форварду, однако после прихода Мбаппе вопрос распределения ролей может усложниться. «Барселона» же ищет долгосрочного лидера на замену Роберту Левандовскому, но финансовые возможности каталонцев под большим вопросом.

Французский ПСЖ способен сделать любое предложение с финансовой точки зрения. Сейчас все внимание приковано к окончательному решению судебной коллегии в конце сезона. Если «Сити» проиграет в суде, европейский трансферный рынок переживет самый большой хаос за последнее десятилетие.

Как вы считаете, если «Сити» выгонят из АПЛ, какой клуб лучше выбрать Холанду: остаться в Премьер-лиге и перейти в «Арсенал» или отправиться в Ла Лигу? Оставляйте свое мнение в комментариях!