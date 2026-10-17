В рамках очередного тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лидер турнирной таблицы — «Манчестер Сити» на своем поле принял неуступчивый «Ипсвич Товн» и добился важной победы в напряженном и упорном матче со счетом 3:2.

Этот поединок имел особое значение и для узбекистанских любителей футбола. Защитник нашей сборной Абдукодир Хусанов вышел на поле в важный отрезок матча и принял активное участие в удержании счета и укреплении обороны.

Снова дубль от Холанда, но «Ипсвич» боролся до конца

Основные события богатого на голы и драму матча развивались следующим образом:

Быстрые атаки и быстро восстановленное равновесие: На 19-й минуте матча Фил Фоден открыл счет. Однако радость хозяев была недолгой — спустя две минуты Дайдзэн Маэда восстановил равновесие в контратаке (1:1);

Бенефис Эрлинга Холанда: Норвежский бомбардир нанес два точных удара на 34-й и 69-й минутах, оформив дубль и выведя «Сити» вперед со счетом 3:1;

Пенальти на 90-й минуте: «Ипсвич» не сдавался до последних секунд, и на 90-й минуте Зеки Флемминг реализовал пенальти, сократив разницу в счете, но этого не хватило для восстановления равновесия — 3:2.

Выход Хусанова на поле и оценки экспертов

На 77-й минуте матча вместо получившего травму Матеуша Нунеша на позицию правого защитника был выпущен Абдукодир Хусанов. Несмотря на то, что наш соотечественник по амплуа является центральным защитником, он действовал хладнокровно и надежно на новой позиции, пресеча все давления соперника:

Эрлинг Холанд — 8,5/10: Лучший игрок матча; забил два важных гола и обеспечил победу.

Илиман Ндиайе и Жереми Доку — 8/10: Создавали непрерывное давление на обоих флангах и стали авторами результативных передач.

Матеус Нунеш — 8/10: До получения травмы показал безупречную игру на правом фланге.

Фил Фоден, Матео Ковачич и Айюб Буадди — 7,5/10: Полностью контролировали центр поля; Фоден забил долгожданный гол, а Ковачич отметился ассистом.

Рубен Диаш — 7/10: Уверенно руководил линией обороны в качестве капитана.

Абдукодир Хусанов — 6/10: Вошел в игру с высоким энтузиазмом, активно участвовал в единоборствах и не допустил возникновения угрозы на своем фланге.

Йошко Гвардиол, Энсо Фернандес, Нико О’Рейли и Эллиот Андерсон — 6,5/10: Активно действовали в атаках, однако допустили определенные провалы в защите.

Джанлуиджи Доннарумма и Антуан Семеньо — 6/10: Вратарь не был виновен в пропущенных голах, но испытывал трудности при отражении некоторых передач.

Марк Гехи — 5/10: Допустил позиционную ошибку при первом голе и заработал пенальти в конце игры.

Ситуация в турнирной таблице и следующие матчи

После этого важного успеха «Манчестер Сити» довел количество своих очков до 21 и продолжает единолично лидировать в турнирной таблице АПЛ. А «Ипсвич» с 9 очками остался на 10-й строчке.