Новый азиатский рекорд от Лолахон Кадыровой: национальный триумф на Пара Азиатских играх в Японии
Проходящие в японском городе Айти-Нагоя престижные ИВ Пара Азиатские игры по плаванию стали поистине триумфальным и богатым на рекорды днем для делегации Узбекистана.
Наши соотечественники доказали свое превосходство сразу в двух направлениях, пополнив копилку национальной сборной двумя золотыми медалями и установив новый континентальный рекорд.
Исторический результат и новый азиатский рекорд от Лолахон Кадыровой
Состязания по плаванию вольным стилем среди женщин оставили у болельщиков огромное впечатление:
Напряженная борьба в классе С5: в решающем финальном заплыве на 50 метров вольным стилем Лолахон Кадырова не оставила соперницам никаких шансов;
Финиш за 37,88 секунды: наша соотечественница преодолела дистанцию за 37,88 секунды, первой пересекла финишную черту и завоевала чемпионство;
Новый континентальный рекорд: этот показатель не только принес золотую медаль, но и установил новый официальный рекорд как Пара Азиатских игр, так и всего азиатского масштаба, вписав имя спортсменки золотыми буквами в историю соревнований.
Очередная золотая медаль от Егора Болотова
В мужских соревнованиях представитель Узбекистана также громко заявил о себе:
Дистанция 100 метров в классе С13: чемпион мира Егор Болотов, стартовавший в классификации среди спортсменов с нарушениями зрения, полностью доминировал на протяжении всей дистанции;
Результат 52,90 секунды: Болотов добрался до финиша с результатом 52,90 секунды, оставив позади ближайших преследователей и став обладателем высшей награды соревнований;
Шаг к Паралимпиаде: этот результат в очередной раз доказал высокий авторитет узбекской школы параплавания на международной арене.
Эти подряд завоеванные золотые медали на плавательных дорожках в Айти-Нагое существенно улучшили позиции сборной Узбекистана в общекомандном медальном зачете.
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