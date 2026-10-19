Новый азиатский рекорд от Лолахон Кадыровой: национальный триумф на Пара Азиатских играх в Японии

·63·Спорт
Новый азиатский рекорд от Лолахон Кадыровой: национальный триумф на Пара Азиатских играх в Японии

Проходящие в японском городе Айти-Нагоя престижные ИВ Пара Азиатские игры по плаванию стали поистине триумфальным и богатым на рекорды днем для делегации Узбекистана.

Наши соотечественники доказали свое превосходство сразу в двух направлениях, пополнив копилку национальной сборной двумя золотыми медалями и установив новый континентальный рекорд.

Исторический результат и новый азиатский рекорд от Лолахон Кадыровой

Состязания по плаванию вольным стилем среди женщин оставили у болельщиков огромное впечатление:

  • Напряженная борьба в классе С5: в решающем финальном заплыве на 50 метров вольным стилем Лолахон Кадырова не оставила соперницам никаких шансов;

  • Финиш за 37,88 секунды: наша соотечественница преодолела дистанцию за 37,88 секунды, первой пересекла финишную черту и завоевала чемпионство;

  • Новый континентальный рекорд: этот показатель не только принес золотую медаль, но и установил новый официальный рекорд как Пара Азиатских игр, так и всего азиатского масштаба, вписав имя спортсменки золотыми буквами в историю соревнований.

Новый азиатский рекорд от Лолахон Кадыровой: национальный триумф на Пара Азиатских играх в Японии

Очередная золотая медаль от Егора Болотова

В мужских соревнованиях представитель Узбекистана также громко заявил о себе:

  • Дистанция 100 метров в классе С13: чемпион мира Егор Болотов, стартовавший в классификации среди спортсменов с нарушениями зрения, полностью доминировал на протяжении всей дистанции;

  • Результат 52,90 секунды: Болотов добрался до финиша с результатом 52,90 секунды, оставив позади ближайших преследователей и став обладателем высшей награды соревнований;

  • Шаг к Паралимпиаде: этот результат в очередной раз доказал высокий авторитет узбекской школы параплавания на международной арене.

Эти подряд завоеванные золотые медали на плавательных дорожках в Айти-Нагое существенно улучшили позиции сборной Узбекистана в общекомандном медальном зачете.

Айти-НагояПара Азиатские игрыЛолахон КадыроваЕгор Болотов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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