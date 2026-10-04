70 медалей и мировой рекорд: Узбекистан завершил Азиатские игры в первой пятёрке

На зелёных полях и аренах Японии официально завершился главный спортивный праздник континента — КсКс летние Азиатские игры, проходившие с 19 сентября по 4 октября. Национальная делегация Узбекистана, достойно боровшаяся в числе сильнейших спортивных держав континента, сумела завершить состязания в первой пятёрке.

На престижном турнире четырёхлетия наши соотечественники завоевали в общей сложности 70 медалей:

21 золотая медаль;

25 серебряных медалей;

24 бронзовые медали.

Мировой рекорд от Акбара Джураева: Самая яркая вершина соревнований

В состязаниях в Японии была открыта еще одна яркая страница в истории спорта Узбекистана. Олимпийский и чемпион мира по тяжелой атлетике, одна из главных звезд нашей сборной Акбар Джураев не только завоевал очередную золотую медаль континентального первенства, но и своим выступлением обновил мировой рекорд, став одной из главных сенсаций соревнований.

ТОП-5 и ожесточенная борьба в последний день

В общекомандном зачете, как и ожидалось, абсолютное лидерство захватила Китайская Народная Республика:

1-е место — Китай: 341 медаль (абсолютное лидерство);

2-е место — Япония: 269 медалей (уверенный результат хозяев);

3-е место — Южная Корея: 150 медалей;

4-е место — Индия: Пополнив свой счет за счет дополнительных золотых и серебряных медалей в последний день соревнований, в итоге заняла 4-ю ступень;

5-е место — Узбекистан: С 70 медалями укрепил свои позиции в рядах пяти сильнейших команд континента.

В сравнении с Ханчжоу-2023

Для информации, на предыдущих Азиатских играх, прошедших в 2023 году в китайском городе Ханчжоу, спортивная делегация Узбекистана зафиксировала лучший результат в своей истории (всего 71 медаль: 22 золота, 18 серебряных и 31 бронзовая).

А на состязаниях в Японии наши соотечественники, сохранив эту высокую планку, значительно увеличили количество серебряных медалей (25 серебряных) и в очередной раз доказали, что являются одними из главных фаворитов во всех спортивных направлениях на азиатском континенте.