Арина Танатмишева вновь завоевала серебряную медаль в Аити-Нагое

·22·Спорт
Арина Танатмишева вновь завоевала серебряную медаль в Аити-Нагое

Очередной день проходящих в Японии Азиатских игр Аити-Нагоя-2026 начался для делегации Узбекистана с еще одной медали. В соревнованиях по гребле на байдарках Арина Танатмишева финишировала второй в одиночной программе на 500 метров и удостоилась серебряной медали.

Эта медаль стала для Танатмишевой второй в Аити-Нагое. Днем ранее она также завоевала серебряную медаль в составе женской четверки по гребле на байдарках на дистанции 500 метров. Узбекская спортсменка за короткое время дважды стала призером Азиатских игр.

Танатмишева стала второй на дистанции 500 метров

Арина Танатмишева показала достойный результат в программе К1-500 метров. Преодолев дистанцию 500 метров за 1 минуту 57,769 секунды, она показала второй результат на финише. Золотая медаль досталась представительнице Китая Ван Нань, а казахстанская спортсменка Стелла Суханова завоевала бронзовую медаль.

Таким образом, Танатмишева смогла проявить себя и в одиночных соревнованиях. Этот результат еще раз показал, насколько плодотворно проходит ее выступление в Аити-Нагое.

Арина Танатмишева — двукратный серебряный призер Азиатских игр Аити-Нагоя-2026.

Две серебряные медали

Первую медаль Танатмишева завоевала 25 сентября в женской программе К4-500 метров по гребле на байдарках.

В составе узбекской четверки выступали Екатерина Шубина, Арина Танатмишева, Милана Душев-Янич и Шахризода Мавланова. Они финишировали вторыми после китайской команды.

Вскоре после этого Танатмишева поборолась за медаль и в личной программе, снова поднявшись на подиум.

Этот результат показывает, что гребля на байдарках становится одним из важнейших источников медалей для узбекской делегации на Аити-Нагое-2026.

Медальный зачет делегации Узбекистана

Накануне начала соревнований 26 сентября в активе делегации Узбекистана было 31 медаль: 7 золотых, 15 серебряных и 9 бронзовых.

Очередная серебряная медаль Танатмишева увеличила этот счет еще на единицу.

Таким образом, в числе первых результатов дня на счету делегации Узбекистана:

  • 7 золотых;

  • 16 серебряных;

  • 9 бронзовых

медалей.

Итого — 32 медали.

В настоящее время у узбекских спортсменов на Азиатских играх Аити-Нагоя-2026 впереди еще немало возможностей для завоевания медалей. А значит, 26 сентября медальный зачет национальной делегации может вновь измениться.

Две медали Танатмишевой — важный сигнал

То, что один спортсмен становится призером как в командной, так и в личной программе на Азиатских играх, имеет особое значение. Танатмишева сначала завоевала серебряную медаль в составе четверки, а затем в одиночных соревнованиях.

Самое главное, что эти два результата дополняют друг друга, демонстрируя потенциал узбекской школы гребли в Аити-Нагое.

Для делегации Узбекистана решающие дни соревнований еще впереди. Серебряная медаль, положенная началом Танатмишевой, может стать первым шагом к новым победам 26 сентября.

Арина ТанатмишеваАзиатские игры Аити-Нагоя-2026гребля на байдаркахделегация Узбекистана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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