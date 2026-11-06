«Реал» и «Сити» не в тройке лидеров: кто главные претенденты на победу в Лиге чемпионов?
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- Портал Goal обновил рейтинг главных претендентов на победу в Лиге чемпионов после 4-го тура и назвал клуб «ПСЖ» абсолютным фаворитом.
- Команды «Барселона» и «Арсенал» получили места в тройке лидеров благодаря своей стабильной игре.
- Признанные лидеры Европы «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити» заняли 5-е и 6-е места соответственно, оставшись за пределами тройки лидеров.
После завершения матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА список главных фаворитов главного клубного турнира континента значительно изменился. Всемирно известный авторитетный спортивный портал Goal опубликовал обновленный рейтинг клубов с наибольшими шансами на победу в турнире, основываясь на текущей спортивной форме команд и показанных ими результатах.
По заключению аналитиков, действующий победитель турнира «ПСЖ» сохранил свои позиции и вновь признается главным претендентом №1 на завоевание трофея.
Список топ-15 команд: Лидеры и неожиданные изменения
Топ-15, составленный аналитиками Goal, выглядит следующим образом:
«ПСЖ» (Франция) — абсолютный главный фаворит;
«Барселона» (Испания);
«Арсенал» (Англия);
«Бавария» (Германия);
«Реал Мадрид» (Испания);
«Манчестер Сити» (Англия);
«Ливерпуль» (Англия);
«Боруссия Дортмунд» (Германия);
«Атлетико Мадрид» (Испания);
«Комо» (Италия);
«Интер» (Италия);
«Астон Вилла» (Англия);
«Манчестер Юнайтед» (Англия);
«Спортинг» (Португалия);
«Брюгге» (Бельгия).
Сенсационные моменты рейтинга и положение грандов
В обновленном списке есть несколько важных факторов, которые привлекли внимание болельщиков и специалистов:
Подъем «Барселоны» и «Арсенала»: Стабильная и атакующая игра, которую демонстрируют каталонский и лондонский клубы, вывела их выше «Реала» и «Манчестер Сити»;
Отставание грандов: Считавшиеся в последние годы гегемонами Европы мадридский «Реал» (5-е место) и «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы (6-е место) остались вне тройки лидеров;
Другие представители топ-20: Вне первой пятнадцати турецкий «Галатасарай» занимает 17-е место, а итальянская «Рома» расположилась на 19-й строчке.
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