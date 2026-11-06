«Реал» и «Сити» не в тройке лидеров: кто главные претенденты на победу в Лиге чемпионов?

·65·Спорт
«Реал» и «Сити» не в тройке лидеров: кто главные претенденты на победу в Лиге чемпионов?
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  • Портал Goal обновил рейтинг главных претендентов на победу в Лиге чемпионов после 4-го тура и назвал клуб «ПСЖ» абсолютным фаворитом.
  • Команды «Барселона» и «Арсенал» получили места в тройке лидеров благодаря своей стабильной игре.
  • Признанные лидеры Европы «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити» заняли 5-е и 6-е места соответственно, оставшись за пределами тройки лидеров.

После завершения матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА список главных фаворитов главного клубного турнира континента значительно изменился. Всемирно известный авторитетный спортивный портал Goal опубликовал обновленный рейтинг клубов с наибольшими шансами на победу в турнире, основываясь на текущей спортивной форме команд и показанных ими результатах.

По заключению аналитиков, действующий победитель турнира «ПСЖ» сохранил свои позиции и вновь признается главным претендентом №1 на завоевание трофея.

Список топ-15 команд: Лидеры и неожиданные изменения

Топ-15, составленный аналитиками Goal, выглядит следующим образом:

  1. «ПСЖ» (Франция) — абсолютный главный фаворит;

  2. «Барселона» (Испания);

  3. «Арсенал» (Англия);

  4. «Бавария» (Германия);

  5. «Реал Мадрид» (Испания);

  6. «Манчестер Сити» (Англия);

  7. «Ливерпуль» (Англия);

  8. «Боруссия Дортмунд» (Германия);

  9. «Атлетико Мадрид» (Испания);

  10. «Комо» (Италия);

  11. «Интер» (Италия);

  12. «Астон Вилла» (Англия);

  13. «Манчестер Юнайтед» (Англия);

  14. «Спортинг» (Португалия);

  15. «Брюгге» (Бельгия).

Сенсационные моменты рейтинга и положение грандов

В обновленном списке есть несколько важных факторов, которые привлекли внимание болельщиков и специалистов:

  • Подъем «Барселоны» и «Арсенала»: Стабильная и атакующая игра, которую демонстрируют каталонский и лондонский клубы, вывела их выше «Реала» и «Манчестер Сити»;

  • Отставание грандов: Считавшиеся в последние годы гегемонами Европы мадридский «Реал» (5-е место) и «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы (6-е место) остались вне тройки лидеров;

  • Другие представители топ-20: Вне первой пятнадцати турецкий «Галатасарай» занимает 17-е место, а итальянская «Рома» расположилась на 19-й строчке.

Лига чемпионов УЕФАGoalПСЖфутбольный рейтинг
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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