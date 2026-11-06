«Реал» и «Сити» не в тройке лидеров: кто главные претенденты на победу в Лиге чемпионов?

После завершения матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА список главных фаворитов главного клубного турнира континента значительно изменился. Всемирно известный авторитетный спортивный портал Goal опубликовал обновленный рейтинг клубов с наибольшими шансами на победу в турнире, основываясь на текущей спортивной форме команд и показанных ими результатах.

По заключению аналитиков, действующий победитель турнира «ПСЖ» сохранил свои позиции и вновь признается главным претендентом №1 на завоевание трофея.

Список топ-15 команд: Лидеры и неожиданные изменения

Топ-15, составленный аналитиками Goal, выглядит следующим образом:

«ПСЖ» (Франция) — абсолютный главный фаворит; «Барселона» (Испания); «Арсенал» (Англия); «Бавария» (Германия); «Реал Мадрид» (Испания); «Манчестер Сити» (Англия); «Ливерпуль» (Англия); «Боруссия Дортмунд» (Германия); «Атлетико Мадрид» (Испания); «Комо» (Италия); «Интер» (Италия); «Астон Вилла» (Англия); «Манчестер Юнайтед» (Англия); «Спортинг» (Португалия); «Брюгге» (Бельгия).

Сенсационные моменты рейтинга и положение грандов

В обновленном списке есть несколько важных факторов, которые привлекли внимание болельщиков и специалистов: