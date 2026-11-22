Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини оценил игру своей команды после крупной победы над «Пармой» (5:1) в 12-м туре итальянской Серии А. Несмотря на то, что Дониэлл Мален оформил покер в составе римлян, опытный специалист подчеркнул, что итоговый счет не полностью отражает реальную картину матча.

Встреча «Парма» — «Рома», состоявшаяся 21 ноября, завершилась крупной победой гостей. Дониэлл Мален забил четыре гола в ворота соперника и стал главным героем матча. Марио Эрмосо также записал свою фамилию на табло. Автором единственного гола хозяев стал Эльфеж.

На первый взгляд, результат 5:1 свидетельствует о полном превосходстве «Ромы». Однако, по мнению Гасперини, матч прошел гораздо сложнее, чем ожидалось.

«Счет не показывает, насколько тяжелой была игра»

Гасперини не скрывал, что доволен победой. В то же время он высоко оценил действия соперника в начале игры и отметил, что «Парма» была хорошо подготовлена.