Гасперини сделал неожиданное заявление после победы «Ромы» со счетом 5:1
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- В 12-м туре итальянской Серии А «Рома» одержала крупную победу над «Пармой» со счетом 5:1 в гостях.
- Главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини подчеркнул, что итоговый счет не полностью отражает реальную картину матча и игра прошла гораздо сложнее, чем ожидалось.
- В матче Дониэлл Мален оформил покер, а Марио Эрмосо также записал свое имя на табло.
Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини оценил игру своей команды после крупной победы над «Пармой» (5:1) в 12-м туре итальянской Серии А. Несмотря на то, что Дониэлл Мален оформил покер в составе римлян, опытный специалист подчеркнул, что итоговый счет не полностью отражает реальную картину матча.
Встреча «Парма» — «Рома», состоявшаяся 21 ноября, завершилась крупной победой гостей. Дониэлл Мален забил четыре гола в ворота соперника и стал главным героем матча. Марио Эрмосо также записал свою фамилию на табло. Автором единственного гола хозяев стал Эльфеж.
На первый взгляд, результат 5:1 свидетельствует о полном превосходстве «Ромы». Однако, по мнению Гасперини, матч прошел гораздо сложнее, чем ожидалось.
«Счет не показывает, насколько тяжелой была игра»
Гасперини не скрывал, что доволен победой. В то же время он высоко оценил действия соперника в начале игры и отметил, что «Парма» была хорошо подготовлена.
«Я очень доволен. Когда футболисты уезжают в расположение национальных сборных и возвращаются в клуб в последние минуты, всегда возникает неопределенность. Мы должны были продолжать в том же духе, что и раньше.
Результат матча не отражает того, насколько тяжело он проходил. «Парма» очень стремилась к победе и была в хорошей спортивной форме. Они хорошо начали игру, а затем ход матча изменился. Игра проходила в равной борьбе, а счет этого не показывает», — сказал тренер.
Действительно, возвращение футболистов в расположение клуба после игр национальных сборных и подготовка к матчу чемпионата за короткое время является особой задачей для тренеров. Гасперини также отметил, что ожидал от своей команды сохранения стабильности, показанной в предыдущих играх.
«У нас достаточно воли, чтобы преодолеть трудности»
Наставник «Ромы» подчеркнул, что в футболе наряду с командными действиями важное место занимает индивидуальное мастерство. По его мнению, команда должна постоянно работать над собой и правильно реагировать даже в неожиданных ситуациях.
«В футболе много аспектов: некоторые из них командные, другие — индивидуальные. Ты никогда не перестаешь работать над этим. Пытаясь закрепить свое преимущество, мы пропустили курьезный гол. Наша команда хорошо отреагировала на это, и это радует.
Мы верим, что можем забивать. Даже когда мы сталкиваемся с трудностями, у нас всегда достаточно воли, чтобы преодолеть их и двигаться вперед», — приводит слова Гасперини ДАЗН.
Покер Малена украсил победу «Ромы»
Самым ярким героем встречи стал Дониэлл Мален. Нидерландский нападающий четырежды поразил ворота «Пармы», оформив покер. Марио Эрмосо добавил еще один гол к крупной победе римлян.
В итоге «Рома» одержала выездную победу со счетом 5:1 и набрала важные три очка. Однако для Гасперини важнее этого результата то, что команда не теряется в сложных ситуациях и готова продолжать борьбу на протяжении всего матча.
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