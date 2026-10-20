«Сити» будет изгнан из АПЛ? Футбольный инсайдер раскрыл сенсационные подробности об этом

Стали известны новые и серьезные подробности по делу «Манчестер Сити», которое считается одним из самых громких и масштабных расследований в истории английского футбола. Известный футбольный инсайдер и журналист Оливер Холт утверждает, что «горожане» по окончании текущего сезона реально рискуют официально покинуть Английскую Премьер-лигу (АПЛ).

Руководство Премьер-лиги готовится вынести решение в отношении клуба, обвиняемого в нарушении финансовых правил, гораздо быстрее и жестче, чем ожидалось.

Апелляции не жгут: почему наказание объявят раньше?

По информации инсайдера Оливера Холта, администрация лиги не намерена затягивать этот вопрос:

Решение не ждут до января: Процесс апелляции, которую подаст клуб, требует времени, и ее окончательный результат наверняка появится не раньше января;

Жесткая позиция лиги: Официальные лица АПЛ планируют объявить о мерах наказания заблаговременно, не дожидаясь окончания рассмотрения жалобы «Манчестер Сити», чтобы предотвратить искусственную неопределенность;

Судьба сезона: В случае вынесения такого решения клуб окажется в крайне тяжелом положении уже в текущем чемпионате.

Рекордный штраф очками и угроза вылета в Чемпионшип

Холт отмечает, что главные механизмы наказания, которые могут быть применены к клубу, выглядят следующим образом:

Наказание, с которым не спастись в АПЛ: С «Манчестер Сити» ожидается снятие такого огромного количества очков, что даже успешное выступление команды во всех оставшихся матчах не поможет ей удержаться в Премьер-лиге;

Двойной удар — сезон без очков и в следующий раз: Ограничения могут перенестись и на следующий сезон, когда клуб будет выступать в Чемпионшипе (второй дивизион), то есть команда начнет сезон в новой лиге с отрицательным количеством очков;

Предположение о Лиге 2 опровергнуто: Журналист опроверг ходившие ранее слухи о ссылке «Сити» в четвертый дивизион Англии — Лигу 2, подчеркнув, что ниже второго дивизиона клуб опущен не будет.

115 обвинений и ожидание официального вердикта

Напомним, что в отношении «Манчестер Сити» выдвинуты официальные обвинения по 115 эпизодам, связанным с нарушением финансового фейр-плей и регламента лиги.

Пока независимая комиссия и АПЛ не опубликовали окончательный официальный вердикт относительно понижения клуба в низший дивизион и точных сроков наказания. Тем не менее, предоставленная инсайдерами информация показывает, что будущее звездного клуба находится под серьезной угрозой.