«Места расизму нет»: Почему представители 5 клубов отказались от символического жеста?

·1·Спорт
«Места расизму нет»: Почему представители 5 клубов отказались от символического жеста?

В рамках матчей очередного тура английской Премьер-лиги традиционная кампания «Места расизму нет» (Но Рум фор Ракисм) запомнилась неожиданными ситуациями, привлекшими внимание общественности.

Согласно регламенту соревнований, футболисты при выходе на поле должны были встать на одно колено, продемонстрировав солидарность против любых проявлений расизма и дискриминации. Однако 6 игроков, защищающих цвета пяти разных клубов АПЛ, открыто отказались от этого действия.

Кто эти 6 футболистов, отказавшихся встать на колено?

Список выразивших несогласие включает ряд известных имен:

  • «Манчестер Сити»: Марк Гехи;

  • «Борнмут»: Тайлер Адамс и Райан;

  • «Лидс Юнайтед»: Доминик Калверт-Льюин;

  • «Ипсвич Таун»: Исса Диоп;

  • «Эвертон»: Эйнсли Мейтленд-Найлз.

Хотя все они не стали опускаться на колено, они стоя поддержали идею борьбы аплодисментами на поле.

«Это проблема не только футбола»: Резкий комментарий Марка Гехи

Защитник «Манчестер Сити» Марк Гехи подробно объяснил свою позицию, намекнув, что нынешняя форма кампании не приносит ожидаемых результатов. Его заявление изданию BBC вызвало широкие обсуждения:

  • Первоначальное отношение: «Я уже давно не встаю на колено. Я всегда аплодирую, чтобы показать, что на самом деле означает этот жест;

  • Глубина проблемы: Однако я считаю, что это проблема не только футбольных полей, это гораздо более широкий вопрос общества. А футбол — это лишь средство, дающее надежду донести правильный призыв до людей;

  • Необходимость изменения формата: Конечно, хорошо, что идея этой кампании все еще не потеряла своего значения. Но мы можем сделать гораздо больше практических дел. Я думаю, пришло время серьезно пересмотреть то, каким именно образом следует продолжать эту кампанию в будущем», — подытожил футболист.

От символических жестов к практическим мерам

Многие спортсмены и эксперты рассматривают многолетнюю традицию вставания на колено в АПЛ просто как «показное» или формальное явление.

Подобные действия звезд футбола показывают, что пришло время перейти от повторяющихся жестов против расизма к реальным законодательным мерам и эффективной пропагандистской работе.

Места расизму нетАнглийская Премьер-лигаМарк ГехиВставание на колено
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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