Абдукодир Хусанов стал самым дорогим футболистом постсоветского пространства в АПЛ

·3·Спорт
Абдукодир Хусанов стал самым дорогим футболистом постсоветского пространства в АПЛ

Влиятельный портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке международного трансферного рынка, обновил рыночную стоимость футболистов из постсоветских стран, выступающих в Английской Премьер-лиге. Центральный защитник национальной сборной Узбекистана и клуба «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов укрепил статус самого дорогого игрока среди представителей СНГ и государств бывшего Союза, играющих в АПЛ.

Аналитики и эксперты оценили трансферную стоимость 22-летнего талантливого защитника в 50 миллионов евро. Этот показатель считается абсолютным рекордом не только в истории узбекского, но и всего центральноазиатского футбола.

Огромный отрыв от ближайшего преследователя в 18 миллионов евро

Рейтинг Transfermarkt показал, что Хусанов значительно опережает своих сверстников и конкурентов:

  • Вторая строчка: Второе место в списке досталось полузащитнику команды «Брентфорд», украинцу Егору Ярмолюку. Его стоимость оценивается в 32 миллиона евро — разница с Хусановым составляет ровно 18 миллионов евро;

  • Звезда, замкнувшая тройку: В тройку лидеров вошел талантливый вратарь клуба «Ливерпуль», грузин Георгий Мамардашвили — его рыночная стоимость указана на отметке 28 миллионов евро;

  • Представители Украины: 4-ю строчку рейтинга занял фланговый защитник «Эвертона» Виталий Миколенко (25 млн евро), а 5-ю — перешедший в «Тоттенхэм» Михаил Мудрик (15 млн евро).

Топ-5 самых дорогих футболистов постсоветского пространства в АПЛ:

  1. Абдукодир ХусановМанчестер Сити», Узбекистан) — 50 млн евро;

  2. Егор Ярмолюк («Брентфорд», Украина) — 32 млн евро;

  3. Георгий Мамардашвили («Ливерпуль», Грузия) — 28 млн евро;

  4. Виталий Миколенко («Эвертон», Украина) — 25 млн евро;

  5. Михаил Мудрик («Тоттенхэм», Украина) — 15 млн евро.

Манчестерская карьера Хусанова и показатели в текущем сезоне

Столь быстрый и резкий рост стоимости Абдукодира Хусанова объясняется его уверенной игрой в английском гранде:

  • Трансфер за 40 миллионов: Присоединившись к «Манчестер Сити» в январе 2025 года из французского «Ланса» за 40 миллионов евро, защитник уже в своем дебютном сезоне поднял над головой Кубок Англии и Кубок английской лиги;

  • Игровое время в текущем сезоне: В сезоне 2026/2027 годов наш соотечественник под руководством Хосепа Гвардиолы принял участие в 6 матчах во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 391 минуту и записав на свой счет одну желтую карточку.

Столь резкий прогресс защитника не только выводит его в ряд самых перспективных игроков английского футбола, но и поднимает авторитет узбекского футбола на мировой арене на новый уровень.

Абдукодир ХусановМанчестер СитиTransfermarktАнглийская Премьер-лига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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