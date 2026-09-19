Крики «Убирайся!» в адрес Де Дзерби: болельщики «Тоттенхэма» пришли в ярость

Вокруг лондонского «Тоттенхэма», всё глубже увязающего в болоте кризиса в Английской Премьер-лиге, начался настоящий бунт болельщиков. Потерпев поражение со счетом 2:3 в драматичном домашнем матче против «Астон Виллы» в субботу вечером, 19 сентября, «шпоры» не только потеряли три очка, но и переполнили чашу терпения своих фанатов. По ходу встречи, когда счет стал 0:3 и команда шла к позорному поражению, тысячи зрителей, не дожидаясь окончания матча, начали массово покидать арену «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

К 84-й минуте у стадиона образовался поток тысяч недовольных зрителей. А оставшиеся до конца на трибунах болельщики, несмотря на два поздних гола команды в концовке, обрушили на главного тренера Роберто де Дзерби гневные возгласы и потребовали немедленной отставки итальянского специалиста. В именитом клубе, который после 5 прошедших туров набрал всего 2 очка и располагается на катастрофическом 18-м месте (в зоне вылета) турнирной таблицы, складывается впечатление полного разрушения системы управления.

Итак, будет ли так быстро поставлена точка в карьере Де Дзерби во главе лондонцев, заставит ли это резкое недовольство болельщиков «шпор» руководство принять срочное решение и как «Тоттенхэм» выберется из этой тяжелой психологической ямы?

«Опустевшие трибуны и открытые проклятия»: Картина бунта в Лондоне

Основные события, произошедшие вечером 19 сентября на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»:

Массовая эвакуация (0:3): После пропущенного третьего мяча болельщики, не выдержав безвольной игры команды, уже на 84-й минуте начали покидать стадион;

Требование «Де Дзерби, убирайся!»: Фанаты, оставшиеся на трибунах, скандировали в адрес итальянского тренера призывы к отставке и резкие оскорбительные выкрики;

Опоздавшие голы не стали утешением: Два ответных мяча, забитых в последние минуты игры, не смогли смягчить гнев болельщиков — команда проиграла со счетом 2:3;

Катастрофа в турнирной таблице: «Тоттенхэм», набрав всего 2 очка после 5 матчей, опустился на 18-е место — в зону вылета.

«2 очка и 18-е место»: В чем истинные причины кризиса?

Факторы, повлиявшие на неудачный старт сезона «шпор»:

Тактический дисбаланс: Опасный позиционный стиль Роберто де Дзерби с выходом из обороны через пас создает огромные зоны в защите против плотного прессинга АПЛ;

Утеря вкуса побед: Команда не смогла насладиться ни одной победой за 5 туров и легко уступает соперникам даже на своем поле;

Пассивность лидеров: Грубые ошибки в линии обороны и нереализация моментов нападающими напрямую негативно сказываются на результатах;

Давление на руководство: Перед боссами клуба теперь стоит выбор: дать Де Дзерби еще времени или искать нового тренера до перерыва на матчи сборных.

Спортивный анализ: Специалисты о судьбе Де Дзерби

Выводы экспертов и аналитиков английского футбола по сложившейся ситуации:

Потеря доверия болельщиков — последняя точка: Массовый уход зрителей со стадиона и призывы к отставке тренера в АПЛ обычно служат финальным сигналом для руководства;

Ошибка итальянского специалиста: Применение философии «Брайтона» в таком клубе с колоссальным давлением, как «Тоттенхэм», без защитного баланса губит самого де Дзерби;

Следующие туры — вопрос жизни и смерти: Если в ближайшее время не начнется победная серия, именитый клуб на 18-м месте неизбежно расстанется со своим наставником до декабря.

Противостояние с «Астон Виллой» наглядно продемонстрировало, что проблемы «Тоттенхэма» кроются не только в игроках или одном матче, в клубе начался серьезный системный кризис.

По вашему мнению, должно ли руководство «Тоттенхэма» немедленно отправить Роберто де Дзерби в отставку или итальянскому специалисту стоит дать еще шанс исправить ситуацию? Верите ли вы, что «шпоры», начавшие сезон на 18-м месте, в этом году вернутся в топ-4? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь анализом этой горячей драмы вокруг лондонского клуба со всеми футбольными болельщиками и близкими!