Моуринью сделал громкое заявление о финансовом наказании «Манчестер Сити»

·57·Спорт
Моуринью сделал громкое заявление о финансовом наказании «Манчестер Сити»

Скандалы вокруг «Манчестер Сити», признанного виновным в нарушении правил финансового фейр-плей в Английской Премьер-лиге, остаются в центре внимания мировой футбольной элиты. Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью своеобразно и с иронией высказался об этих затянувшихся в Англии юридических спорах и возможных санкциях.

В интервью известному итальянскому изданию Корриере делло Спорт португальский специалист открыто высмеял тот факт, что судебные и апелляционные процессы могут занять настолько много времени, что жизнь человека может подойти к концу до того, как будет оглашено окончательное решение о наказании.

«В этой ситуации остается только смеяться»: ироничное высказывание Моуринью

Жозе Моуринью отметил, что к самому резонансному финансовому судебному разбирательству в современном футболе трудно относиться серьезно:

  • Ироничный подход: «В такой ситуации остается только смеяться. Думаю, в конце концов мы все равно будем ждать», — так начал свое отношение специалист;

  • Возраст и сроки судов: «Но учитывая, что мне уже за 60, мне понадобится настоящая удача, чтобы дожить до вынесения окончательного приговора по этому делу»;

  • Критика бюрократии: Моуринью резко осудил волокиту и формализм в английском футболе и международных спортивных судах.

Бесконечная цепь апелляций

Опытный тренер по прозвищу «Особенный» открыто описал будущий сценарий юридической борьбы:

  • Долгий процесс: «Сначала они вынесут одно решение, потом клуб подаст апелляцию...»;

  • «Мне исполнится 80»: «К тому времени, как все эти процессы завершатся, мне, наверное, исполнится 80 лет», — намекнул тренер на то, что защитные механизмы «Сити» могут годами откладывать завершение дела.

Исторический суд в АПЛ и возможные последствия

Обвинения, выдвинутые против «Манчестер Сити», имеют беспрецедентный для истории английского футбола масштаб:

  • Масштаб обвинений: Клуб обвиняется в искусственном завышении финансовых доходов, сокрытии расходов и систематическом нарушении правил Премьер-лиги;

  • Угроза жестких санкций: Среди возможных наказаний, которые обсуждаются до сих пор, есть такие суровые меры, как перевод команды в низший дивизион, снятие рекордного количества очков и даже аннулирование ранее завоеванных чемпионских титулов;

  • Апелляционная борьба: Руководство «горожан» заявило, что готово защищать свою позицию до конца, обжалуя любое обвинительное решение вплоть до спортивных арбитражных судов.

Это заявление Моуринью вызвало бурный резонанс среди футбольной общественности и вновь вынесло на повестку дня вопрос о том, насколько медленно и сложно работает система финансовой дисциплины в английском футболе.

Manchester SitiЖозе МоуриньюАнглийская Премьер-лигафинансовый фейр-плей
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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