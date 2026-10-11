Оставшись в меньшинстве, «Тоттенхэм» лишил «МЮ» победы на последних секундах

·46·Спорт
Оставшись в меньшинстве, «Тоттенхэм» лишил «МЮ» победы на последних секундах

Центральный матч 6-го тура Английской Премьер-лиги подарил болельщикам по-настоящему драматичную кульминацию. Противостояние двух именитых клубов, оказавшихся в тяжелом положении в турнирной таблице — «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма», завершилось боевой ничьей со счетом 1:1.

Когда казалось, что судьба матча уже решена и «шпор» остались на поле вдесятером, гол Доминика Соланке в компенсированное время поверг трибуны «Олд Траффорд» в шоковое состояние.

Хроника матча: Гол Мбеумо, красная карточка и «холодный душ» от Соланке

Если первый тайм прошел в равной борьбе и завершился без голов, то основные события пришлись на последние 20 минут встречи:

  • Гол Мбеумо (73-я минута): Непрерывный натиск хозяев дал о себе знать на 73-й минуте — камерунский нападающий Брайан Мбеумо точным ударом поразил ворота соперника, выведя манкунианцев вперед;

  • Удаление Бентанкура (78-я минута): Всего пять минут спустя положение гостей ухудшилось. Вышедший на замену Родриго Бентанкур получил прямую красную карточку от главного арбитра за грубую игру;

  • Камбек от Соланке (90+2-я минута): Действуя в меньшинстве, «Тоттенхэм» пошел в последнюю атаку, и в компенсированное время центральный нападающий Доминик Соланке поразил ворота манкунианцев, спасши свою команду от неминуемого поражения.

Ситуация в турнирной таблице

Эта ничья не позволила ни одной из команд полностью выйти из кризиса:

  • «Манчестер Юнайтед»: Набрав одно очко, довел их количество до 6 и по-прежнему располагается в нижней части таблицы АПЛ — на 12-м месте;

  • «Тоттенхэм»: Благодаря волевой ничьей довел количество очков до 3, поднялся на 18-ю строчку турнирной таблицы и продолжает борьбу за выход из опасной зоны.

Протокол и составы матча

  • АПЛ. 6-й тур

    «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 1:1

    Голы: Мбеумо (73) — Соланке (90+2).

  • «Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Магуайр, Мартинес, Йоро (Далот, 59), Амад (Зиркзе, 59), Шоу, Тилеманс (Балеба, 59), Майну, Фернандеш, Кунья, Мбеумо.

  • «Тоттенхэм»: Кински, Сенеси, ван Хекке, Удоджи (ван де Вен, 74), Галлахер (Мэддисон, 74), Грей, Бергвалль (Бентанкур, 66), Тонали, Савио, Соланке, Кудус (Мармуш, 66).

  • Предупреждения: Шоу (80), Фернандеш (84), Мартинес (87) — Галлахер (4), ван Хекке (79).

  • Удаление: Бентанкур (78).

Если «Манчестер Юнайтед» упустил победу и потерял очки перед своими болельщиками, то «шпоры» благодаря проявленному в меньшинстве характеру сумели вырвать важное очко в сложнейшей ситуации.

Манчестер ЮнайтедТоттенхэмАнглийская Премьер-лигаМбеумо
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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