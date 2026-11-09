Вокруг «Манчестер Сити», самого успешного клуба английского футбола последнего десятилетия, поднимается новая и еще более опасная волна финансовых скандалов.

Ранее независимая комиссия Премьер-лиги признала «горожан» виновными в совершении в общей сложности 114 финансовых нарушений в период с 2009 по 2018 год. В то время как манкунианцы готовятся к официальному процессу апелляции на это решение, другие клубы АПЛ выступили с требованием начать новые расследования в отношении команды.

Почему клубы сомневаются в периоде после 2018 года?

Согласно данным авторитетного британского издания Те Индепендент, участники чемпионата Англии совершенно не верят в то, что финансовая политика «Сити» внезапно прекратилась:

«Не может прекратиться в один день»: Конкуренты по АПЛ, учитывая, что «Манчестер Сити» систематически и намеренно нарушал финансовые правила на протяжении почти десяти лет, выражают серьезные сомнения в том, что эти практики исчезли в одночасье после начала официальных расследований в 2018 году;

Требование масштабной проверки: Все больше клубов чемпионата требуют от руководства лиги расширить рамки расследования и провести независимую проверку отчетов и трансферных сделок «Сити» за период с 2018 года по настоящее время.

Цифры и успехи: период самых ярких побед

Период после 2018 года, вызывающий сомнения, как раз приходится на годы, когда клуб под руководством Пепа Гвардиолы установил абсолютную гегемонию в английском и европейском футболе:

Сезон / Период Достижение Историческое значение 2017/18 — 2023/24 6 чемпионств АПЛ за 7 сезонов Беспрецедентное доминирование и рекорды в истории Англии Сезон 2022/2023 Победа в ЛЧ и исторический требл Первый в истории клуба кубок Лиги чемпионов, АПЛ и Кубок Англии Текущее состояние В преддверии апелляции по 114 обвинениям Появилась вероятность выдвижения новых дополнительных обвинений

Какие последствия могут ждать «Сити»?

Если под давлением клубов Премьер-лиги будут выдвинуты новые обвинения за период после 2018 года, это дело может стать крупнейшим судебным процессом в истории мирового спорта.

Согласно текущему заключению независимой комиссии, клубу грозит опасность применения беспрецедентных мер наказания — от крупных штрафов до лишения очков в турнирной таблице и даже исключения из Премьер-лиги. Новый этап расследований, несомненно, вызовет большие споры о легитимности многих трофеев, завоеванных клубом в эпоху Гвардиолы.