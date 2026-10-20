Объявлена заявка «Барселоны» на матч против «ПСЖ» — потери и неожиданные имена

В преддверии центрального матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик огласил официальный состав, который отправится во французскую столицу.

Бескомпромиссное противостояние пройдет 20 октября на знаменитом парижском стадионе «Парк де Пренс». Встреча начнется в ночь на 21 октября по ташкентскому времени в 00:00.

Официальная заявка «Барселоны»

Тренерский штаб привлек к предстоящей важной игре следующих футболистов:

Вратари: Жоан Гарсия, Войцех Щенсный, Доминик Ливакович;

Защитники: Жоау Канселу, Алехандро Бальде, Пау Кубарси, Хави Эспарт, Жерар Мартин, Алекс Кампос;

Полузащитники: Педри, Гави, Фермин Лопес, Дани Ольмо, Френки де Йонг, Марк Берналь, Брайан Фариньяс, Родри;

Нападающие: Ламин Ямаль, Рафинья, Габриэл Жезус, Карим Адейеми, Энтони Гордон, Хамза Абделькарим.

Серьезные потери в обороне: Кто остался вне заявки?

Каталонцы в силу разных причин недосчитаются некоторых лидеров в этом выездном матче:

Прореха в линии защиты: Основные защитники команды Эрик Гарсия , Жюль Кунде и Андреас Кристенсен не были включены в заявку;

Изменения в атаке: Талантливый вингер Руни Барджи также не примет участия в этой встрече;

Молодежь и новые силы: Из-за потерь в центре обороны тренеры решили довериться таким молодым игрокам, как Хави Эспарт и Алекс Кампос.

Ожидается, что матч в Париже станет самым жарким противостоянием этой недели в ЛЧ, поскольку обе команды набрали максимальное количество очков в первых турах и идут в числе лидеров.