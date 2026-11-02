Почему Абдукодир Хусанов нужен именно «Барселоне»? (Анализ и 4 основные причины)

·112·Спорт
Почему Абдукодир Хусанов нужен именно «Барселоне»? (Анализ и 4 основные причины)

Осень 2026 года стала для каталонского клуба «Барселона» периодом настоящих испытаний в оборонительной линии. Перед важными противостояниями с ПСЖ и мадридским «Реалом» из строя выбыли Андреас Кристенсен, Жюль Кунде и Эрик Гарсия, а в «Эль-Класико» главный тренер Ханси Флик из-за травмы потерял еще и молодого таланта Хави Эспарта.

В условиях острого кадрового дефицита в центре обороны и на флангах каталонский гранд всерьез рассматривает план по приобретению защитника «Манчестер Сити» и лидера национальной сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова.

Согласно сообщениям авторитетных европейских источников, включая издание ФуллТиме Репорт, «Барселона» намерена воспользоваться сложной ситуацией «Манчестер Сити», оказавшегося в трудном положении из-за обвинений в нарушении финансового фэйр-плей, и попытается оформить трансфер Хусанова уже в зимнее трансферное окно.

Почему именно Хусанов? 4 решающих факта от экспертов

По мнению специалистов, трансфер узбекистанского защитника для «Барселоны» может стать не просто временным решением, а долгосрочным стратегическим ходом:

  • 1. Удивительная универсальность и соответствие требованиям Флика: Хусанов может одинаково успешно играть как в центре обороны, так и на правом или даже левом фланге. В системе Ханси Флика смещения защитников на фланги имеют важное значение, и этот стиль уже доказал свою эффективность на примере Эрика Гарсии, который в свое время также пришел из «Сити»;

  • 2. Высокая линия обороны и феноменальная скорость: Скорость Хусанова и его способность прерывать опасные передачи за спину защитникам неоднократно отмечались самим Пепом Гвардиолой. В схеме Флика, основанной на высоком прессинге и высокой линии обороны, он обладает потенциалом стать основным оплотом защиты наряду с Пау Кубарси;

  • 3. Школа топ-тренеров и тактическая выносливость: Защитник, оттачивавший мастерство под руководством таких строгих тактиков, как Гвардиола и Мареска, способен быстро адаптироваться к требованиям любого гранда в мире;

  • 4. Направление Манчестер—Каталония и готовый основной состав: Переходы в последние годы Жоау Канселу, Эрика Гарсии, Родри и Габриэла Жезуса из «Сити» в «Барселону», а также тот факт, что президент Жоан Лапорта привел с английского рынка таких звезд, как Рафинья и Энтони Гордон, создают благоприятную среду для этого трансфера. К тому же, четыре травмы в составе дают Хусанову возможность немедленно стать игроком стартового состава «Барсы».

По мере приближения зимнего трансферного сезона переход Хусанова в каталонский клуб может стать одной из самых крупных и громких сделок года.

Абдукодир ХусановБарселонаМанчестер СитиХанси Флик
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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