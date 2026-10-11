«Барселона» разгромила «Хетафе» и сохранила 100-процентный результат

·12·Спорт
«Барселона» разгромила «Хетафе» и сохранила 100-процентный результат

В 8-м туре испанской Ла Лиги каталонская «Барселона» приняла на своем поле «Хетафе» и одержала уверенную и крупную победу со счетом 3:0. Подопечные Ханси Флика с первых минут игры полностью захватили инициативу и не оставили сопернику никаких шансов.

Благодаря этому успеху «сине-гранатовые» довели свою победную серию в турнире до 8 матчей, еще больше укрепив лидерство в чемпионате.

Хроника матча: Быстрый гол и решающие удары

Каталонцы решили судьбу противостояния за счет активных действий в обоих таймах:

  • Быстрый гол на 2-й минуте: Едва начался матч, как Энтони Гордон проявил расторопность, открыв счет и быстро выведя хозяев вперед;

  • Второй мяч от Жезуса (30-я минута): Усилив давление, «Барселона» забила вновь под конец получаса игры — нападающий Габриэл Жезус точно пробил по воротам соперника, укрепив преимущество;

  • Точка от Кунде (73-я минута): Активно проведший второй тайм французский защитник Жюль Кунде на 73-й минуте забил третий гол, поставив точку в матче.

Турнирная таблица: «Барселона» на вершине с максимальными 24 очками

Эта победа еще больше прояснила ситуацию в турнирной таблице Ла Лиги:

  • Абсолютный лидер: Команда под руководством Ханси Флика единолично лидирует в таблице, набрав максимальные 24 очка в 8 турах;

  • «Хетафе» в нижней части: Команда из провинции Мадрид с 8 очками осталась на 13-м месте в турнирной таблице.

Протокол матча и составы

  • Ла Лига. 8-тур

    «Барселона» — «Хетафе» 3:0

    Голы: Гордон (2), Жезус (30), Кунде (73).

  • «Барселона»: Хоан Гарсия, Кунде, Эрик Гарсия, Жерар Мартин, Эспарт, Гави (Фермин Лопес, 61), Ольмо (Педри, 61), Родри (Берналь, 71), Гордон (Адейеми, 71), Габриэл Жезус (Абделькарим, 82), Ямал.

  • «Хетафе»: Сория, Мохика, (Давинчи, 65), Ромеро, Джене, Кико (Сазонов, 85), Франчо, Марио Мартин, Терратс, А. Гарсия (Боселли, 65), Иван.

«Барселона» продемонстрировала яркую во всех смыслах игру и продолжает поддерживать высокий темп и безупречную статистику на старте сезона.

БарселонаХетафеЛа ЛигаХанси Флик
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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