Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик после яркой игры в новом сезоне Лиги чемпионов подчеркнул, что юный талант Ламин Ямаль достоин престижной награды «Золотой мяч». Каталонский клуб на своем поле разгромил нидерландский «Фейеноорд» со счетом 5:1, блестяще начав свой путь в еврокубках, и в этом матче молодой футболист стал главным героем. Об этом сообщает портал Goal.com.

В дождливом матче Рафинья, выступавший в атакующей линии «Барселоны», оформил дубль и внес огромный вклад в победу команды. Также голами отметились Габриэл Жезус и Карим Адейеми, пополнившие состав в летнее трансферное окно. Со стороны «Фейеноорда» Сем Стейн сумел сократить отставание, забив гол престижа в концовке встречи.

Исторический рекорд Ламина Ямаля

Однако самым важным событием матча стало имя Ламина Ямаля. 19-летний футболист сделал две голевые передачи и на 77-й минуте забил великолепный гол со штрафного, доведя общее количество результативных действий в Лиге чемпионов до 21 (11 голов и 10 ассистов).сообщает, что таким образом он побил рекорд Килиана Мбаппе в 20 результативных действий, став абсолютным рекордсменом среди подростков в истории турнира.

Также 19-летний игрок сборной Испании стал самым молодым футболистом клуба Ла Лиги, забившим гол со штрафного в Лиге чемпионов. По этому показателю он превзошел рекорды, ранее принадлежавшие Арде Гюлеру и Серхио Агуэро. Согласно результатам недавнего отбора, Ямаль был включен в список 30 претендентов на «Золотой мяч».

Признание главного тренера и товарищей по команде

На послематчевой пресс-конференции Ханси Флик твердо заявил, что его юный подопечный полностью заслуживает награду лучшему футболисту мира, которая будет вручена в следующем месяце в Лондоне. По словам тренера, этот парень выделяется в каждой игре своей уникальностью и редким талантом.

Рафинья, исполнявший обязанности капитана команды, также отметил, что поддерживал Ламина во время игры и был уверен, что тот забьет. По мнению бразильца, было важно подбадривать юную звезду, когда тот иногда терял концентрацию по ходу матча.

«Барселона» под руководством Ханси Флика забила в общей сложности 22 гола в первых пяти матчах текущего сезона. Этот результат вселяет в каталонских болельщиков надежду на серьезную борьбу за кубок Лиги чемпионов, который не удавалось завоевать с 2015 года.