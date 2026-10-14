Слован Братислава — Штутгарт: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Слован Братислава — Штутгарт. Начало матча: 15 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Слован Братислава»: 71. Такач Д., 28. Блэкмен Ч., 12. Байрич К., 15. Маркович С., 57. Крус С., 20. Мустафич А., 3. Покорны П., 11. Барсегян Т., 70. Мартинес К., 21. Камара С., 99. Шпорар А. (капитан).

Запасные «Слован Братислава»: 49. Камара С., 13. Черепкаи Р., 8. Гайдош А., 5. Ибрагим Р., 77. Игнатенко Д., 2. Козловски С., 10. Марчелли Н., 29. Марош А., 88. Мацуока Д., 1. Попович А., 6. Виммер К., 14. Ираджанг А.

Главный тренер «Слован Братислава»: Туре Я.

Стартовый состав «Штутгарт»: 1. Бредлоу Ф., 4. Вагноман Ж., 29. Ельч Ф., 24. Шабо Ж., 3. Хендрикс Р., 21. Премель Г., 6. Штиллер А., 11. Эль-Ханнус Б., 26. Ундав Д. (капитан), 10. Фюрих К., 17. Пейчинович Д.

Запасные «Штутгарт»: 22. Ассиньон Л., 9. Демирович Э., 33. Функ М., 14. Жакес Л., 16. Каразор А., 18. Левелинг Дж., 44. Зауэр Л., 41. Займен Д., 47. Шпальт Я.

Главный тренер «Штутгарт»: Хёнесс С.