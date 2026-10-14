Слован Братислава — Штутгарт: составы и текстовая трансляция

34
Йоша Вагноман (Штутгарт) упустил отличный шанс, он пробил в касание со средней дистанции, но мяч попал в перекладину!
34
Крис Фюрих (Штутгарт) подал угловой, но защитник сыграл надежно, выиграл верховую борьбу и головой вынес мяч.
31
Слован Братислава быстро разыграл угловой коротким пасом.
31
Сезар Блэкман (Слован Братислава) нанёс мощный удар по воротам, но защитник самоотверженно заблокировал мяч. Мяч ушел за пределы поля. «Слован Братислава» выполнит угловой.
29⚽0-1
Гол! Анжело Штиллер нашел великолепной передачей Дениза Ундава (ВфБ Штутгарт) в штрафной площади, который воспользовался моментом и отправил мяч в нижний правый угол ворот. 0:1.
29⚽0-1
Гол! Дениз Ундав (Штутгарт) отправил мяч в сетку ворот и изменил счет!
27
Андраж Шпорар (Слован Братислава) пробил по воротам, но защитник мастерски заблокировал удар, и мяч не долетел до цели.
26🟨
Билал Эль-Ханнус («Штутгарт») получил жёлтую карточку за грубую игру. Ирфан Пельто ни секунды не сомневался в этом решении.
26🟨
Предупреждение показано Билалу Эль-Ханнусу («Штутгарт»).
24
Дениз Ундав (Штутгарт) сыграл на подборе и пробил. Вратарь был начеку и совершил великолепный сейв.
24
Дениз Ундав (Штутгарт) хватается за голову в отчаянии после упущенного супермомента! Он принял подачу со штрафного, обработал мяч первым касанием и мощно пробил с близкого расстояния по центру ворот, но Доминик Такач совершил великолепный сейв.
22
Петер Покорни («Слован» Братислава) отобрал мяч у соперника и бурно выразил несогласие после того, как Ирфан Пельто зафиксировал фол. У «Штутгарта» будет штрафной. Посмотрим, что они извлекут из этого стандарта.
21
Сандро Круз (Слован Братислава) грубо отобрал мяч у соперника. Ирфан Пельто отлично видел эпизод и дал свисток.
20
Кристиан Мартинес (Слован Братислава) решил пробить по воротам, но один из защитников мастерски заблокировал мяч, так что его удар не создал угрозы для вратаря.
18
Ирфан Пельто не смог проигнорировать грубый фол со стороны Гриши Премеля («Штутгарт») и дал свисток.
15
Билал Эль-Ханнус (ВфБ Штутгарт) попытался сделать передачу, но она была заблокирована. Штутгарт выполнит угловой.
15
Рамон Хендрикс (ВфБ Штутгарт) упустил великолепный шанс! Он нашел свободное пространство у штрафной и пробил головой, но удару не хватило ни силы, ни точности. Мяч пролетел значительно выше перекладины!
15
Угловой удар в исполнении Анджело Штиллера (ВфБ Штутгарт) был отражен защитниками.
14
Билал Эль-Ханнус («ВфБ Штутгарт») попытался сделать передачу, но её заблокировали. «Штутгарт» исполнит угловой.
12🟨
Рамон Хендрикс (Штутгарт) мог ожидать за свою грубую игру чего угодно, кроме желтой карточки. И вот она, желтая карточка. Ирфан Пельто не раздумывая достал ее из кармана.
11
Сулейман Камара (Слован Братислава) попытался обыграть соперников, но защитник сумел отобрать мяч.
10
Сулейман Камара (Слован Братислава) обыграл соперника, но не смог сохранить мяч в поле.
8
Мяч ушел за пределы поля, и игра возобновится ударом от ворот Слован Братислава.
8
Угловой удар. У Штутгарта будет шанс.
8
Йоша Вагноман («Штутгарт») получил точную передачу, вышел один на один с вратарем и мощно пробил по центру ворот. Однако Доминик Такач сыграл бдительно и легко отразил мяч, предотвратив гол.
8
Йоша Вагноман («Штутгарт») получил точную передачу, вышел один на один с вратарем и мощно пробил по центру ворот. Доминик Такач сыграл бдительно и легко парировал удар, не позволив забить. Угловой. Будет шанс у «Штутгарта».
7
Йоша Вагноман (Штутгарт) явно придержал соперника, не давая ему завладеть мячом, и арбитр свистнул, зафиксировав фол.
7
Йоша Вагноман («Штутгарт») сделал передачу в центр, но защитник сыграл внимательно и отвел угрозу.
5
Гриша Прёмель («Штутгарт») пробил головой после углового, но в створ не попал, мяч улетел выше перекладины.
5
«Штутгарт» получает право на угловой.
3
Тигран Барсегян (Слован Братислава) вышел на ударную позицию, создал для себя пространство и пробил издалека. Его опасный удар в угол парировал Фабиан Бредлов!
1
Сулейман Камара (Слован Братислава) выполнил опасный прострел в штрафную, но Фабиан Бредлоу забрал мяч.
1⏱
Вот это да, сегодняшний матч только начинается.
00:00
Наконец-то игроки вышли на поле! Штутгарт разведет с центра.
00:00
Представляем главного арбитра сегодняшнего матча — это Ирфан Пельто.
00:00
Стартовые составы уже объявлены, и вы можете ознакомиться с ними в специальном разделе.
00:00
Всем привет, любители футбола! Мы здесь, чтобы вести для вас текстовую трансляцию этого матча и освещать все самые интересные и важные моменты. Мы позаботимся о том, чтобы вы ничего не пропустили, просто устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь игрой.
Комментарии 0
…