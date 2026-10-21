Брюгге — Ланс: составы и текстовая трансляция

·1·Спорт
Брюгге — Ланс: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: БрюггеЛанс. Начало матча: 22 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Брюгге»: 1. Зоммер Я., 64. Саббе К., 58. Спилерс Й., 44. Мехеле Б., 65. Сейс Й., 8. Поттс Ф., 20. Ванакен Х. (капитан), 9. Форбс К., 80. Лемарешаль Ф., 11. Вирджили Дж., 7. Тресольди Н.

Запасные «Брюгге»: 32. Дамс М., 67. Дьякон М., 29. Яккерс Н., 85. Корен Т. Н., 3. Ли Хан Бом, 39. Робберехтс М., 41. Сике Ю., 16. Цава К., 81. Ванден Дриссхе А., 77. Васович А., 17. Вермант Р., 10. Ветлесен Х.

Главный тренер «Брюгге»: Леко И.

Стартовый состав «Ланс»: 40. Риссер Р., 2. Агилар Р., 6. Байду С., 14. Удоль М. (капитан), 23. Абдулхамид С., 27. Кюизанс М., 21. Айдара А., 22. Скорас М., 9. Азар Т., 28. Кадиле Ж., 29. Иванович Ф.

Запасные «Ланс»: 32. Антонио К., 5. Булатович А., 4. Челик Н., 11. Эдуар О., 16. Горгелен М., 1. Гюртнер Р., 31. Саньян С., 38. Соареш М., 7. Сотока Ф., 10. Товен Ф., 8. Титрауи Я., 20. Тодибо Ж.

Главный тренер «Ланс»: Каюзак Я.

БрюггеЛансЛига чемпионов
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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