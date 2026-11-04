Ланс — Комо: составы и текстовая трансляция

·0·Спорт
Ланс — Комо: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Ланс — Комо. Начало матча: 5 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Ланс»: 40. Риссер Р., 2. Агилар Р., 32. Антонио К., 6. Байду С., 27. Кюизанс М., 21. Айдара А., 9. Азар Т., 29. Иванович Ф., 22. Скорас М., 10. Товен Ф. (капитан), 14. Удоль М.

Запасные «Ланс»: 23. Абдулхамид С., 5. Булатович А., 4. Челик Н., 16. Горгелен М., 24. Градит Ж., 1. Гюртнер Р., 28. Кадиле Ж., 38. Меслуб М., 31. Саньян С., 7. Сотока Ф., 8. Титрауи Я., 20. Тодибо Ж.

Главный тренер «Ланс»: Каюзак Я.

Стартовый состав «Комо»: 1. Бюте Ж., 8. Какере М., 27. Коуту Я., 7. Да Кунья Л. (капитан), 9. Дувикас А., 2. Кемпф М. О., 6. Милья Л., 10. Пас Н., 5. Перроне М., 4. Рамон Ж., 3. Валье А.

Запасные «Комо»: 20. Батурина М., 13. Доссена А., 12. Джинелли Л., 52. Грилли Ф., 16. Кайки, 30. Либерали М., 54. Папаччоли М., 21. Риччи С., 97. Санчес Р., 28. Смолчич И.

Главный тренер «Комо»: Фабрегас С.

ЛансКомоЛига чемпионов
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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