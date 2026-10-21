Интер — Шахтёр Донецк: составы и текстовая трансляция

·8·Спорт
Интер — Шахтёр Донецк: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: ИнтерШахтёр Донецк. Начало матча: 22 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Интер»: 1. Мартинес Х., 30. Карлос Аугусто, 25. Аканджи М., 95. Бастони А., 99. Спенс Д., 23. Барелла Н. (капитан), 20. Чалханоглу Х., 8. Сучич П., 32. Димарко Ф., 14. Бонни А., 9. Тюрам М.

Запасные «Интер»: 31. Биссек Я., 46. Бовио Л., 12. Ди Дженнаро Р., 17. Диуф А., 94. Эспозито Ф., 11. Луис Энрике, 22. Мхитарян Г., 48. Москони М., 49. Проведель И., 5. Станкович А., 45. Станте Ф., 7. Зелиньски П.

Главный тренер «Интер»: Киву К.

Стартовый состав «Шахтёр Донецк»: 31. Ризнык Д., 17. Тобиас В., 5. Бондарь В., 22. Матвиенко Н. (капитан), 13. Педро Энрике, 27. Очеретько О., 30. Алиссон, 10. Педриньо, 6. Марлон Гомес, 77. Мендоса Х., 9. Кауа Элиас.

Запасные «Шахтёр Донецк»: 99. Бруниньо, 23. Фесюн К., 25. Габриэл Карвальо, 18. Грэм А., 14. Исаке Силва, 20. Караваев А., 8. Крыськив Д., 49. Лука Мейреллес, 37. Лукас Феррейра, 29. Назарина Е., 11. Невертон, 2. Траоре Л.

Главный тренер «Шахтёр Донецк»: Туран А.

ИнтерШахтёр ДонецкЛига чемпионов
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Шахтёр Донецк — АЕК Афины: составы и текстовая трансляцияШахтёр Донецк — АЕК Афины: составы и текстовая трансляция14 октября 23:41На стадионе «Стэмфорд Бридж» могут пройти матчи Лиги чемпионовНа стадионе «Стэмфорд Бридж» могут пройти матчи Лиги чемпионов14 августа 20:12Килиан Мбаппе сравнялся с рекордом Рауля по количеству голов в Лиге чемпионовКилиан Мбаппе сравнялся с рекордом Рауля по количеству голов в Лиге чемпионов9 сентября 02:12Новый сезон женской Лиги чемпионов: стали известны соперники итальянских клубовНовый сезон женской Лиги чемпионов: стали известны соперники итальянских клубов4 сентября 17:19Лаутаро Мартинес и «Барселона»: есть ли соглашение?Лаутаро Мартинес и «Барселона»: есть ли соглашение?21 августа 13:19Сообщается о соглашении между Лаутаро Мартинесом и БарселонойСообщается о соглашении между Лаутаро Мартинесом и Барселоной21 августа 12:10
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес