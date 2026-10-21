Интер — Шахтёр Донецк: составы и текстовая трансляция
Лига чемпионов: Интер — Шахтёр Донецк. Начало матча: 22 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Интер»: 1. Мартинес Х., 30. Карлос Аугусто, 25. Аканджи М., 95. Бастони А., 99. Спенс Д., 23. Барелла Н. (капитан), 20. Чалханоглу Х., 8. Сучич П., 32. Димарко Ф., 14. Бонни А., 9. Тюрам М.
Запасные «Интер»: 31. Биссек Я., 46. Бовио Л., 12. Ди Дженнаро Р., 17. Диуф А., 94. Эспозито Ф., 11. Луис Энрике, 22. Мхитарян Г., 48. Москони М., 49. Проведель И., 5. Станкович А., 45. Станте Ф., 7. Зелиньски П.
Главный тренер «Интер»: Киву К.
Стартовый состав «Шахтёр Донецк»: 31. Ризнык Д., 17. Тобиас В., 5. Бондарь В., 22. Матвиенко Н. (капитан), 13. Педро Энрике, 27. Очеретько О., 30. Алиссон, 10. Педриньо, 6. Марлон Гомес, 77. Мендоса Х., 9. Кауа Элиас.
Запасные «Шахтёр Донецк»: 99. Бруниньо, 23. Фесюн К., 25. Габриэл Карвальо, 18. Грэм А., 14. Исаке Силва, 20. Караваев А., 8. Крыськив Д., 49. Лука Мейреллес, 37. Лукас Феррейра, 29. Назарина Е., 11. Невертон, 2. Траоре Л.
Главный тренер «Шахтёр Донецк»: Туран А.
Комментарии 0
…