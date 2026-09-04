Новый сезон женской Лиги чемпионов: стали известны соперники итальянских клубов

Состоялась жеребьевка группового этапа женской Лиги чемпионов УЕФА, и женский футбол Италии впервые в своей истории будет представлен на этой стадии тремя командами. Согласно результатам жеребьевки в Ньоне, итальянские клубы «Рома», «Ювентус» и «Интер» узнали своих соперников по основному этапу турнира. Это изменение свидетельствует о растущем авторитете итальянского футбола на международной арене. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, женская Лига чемпионов уже второй сезон подряд проводится в формате единой лиги, аналогично мужскому турниру. Согласно регламенту, 18 команд соревнуются в общей таблице, и каждая команда проводит по шесть матчей. Три из них пройдут дома, а остальные три — на выезде против соперников из разных корзин.

Испытания для чемпиона Италии — «Ромы»

Чемпион Италии «Рома», попавшая во вторую корзину, готовится к новым серьезным испытаниям в своей истории. Дома команда примет «Барселону», «Реал Мадрид» и «Серветт». В выездных матчах «джаллоросси» встретятся с «Челси», «Бенфикой» и «Левеном».

Среди этих противостояний особое значение имеет матч между «Челси» и «Ромой», так как бывший игрок римлянок Джулия Драгони недавно перешла в лондонский клуб. Примечательно, что четыре из шести соперников «Ромы» — «Барселона», «Челси», «Реал Мадрид» и «Левен» — те же, с которыми команда встречалась в прошлом сезоне.

Календарь «Ювентуса» и дебютанта «Интера»

Другой итальянский клуб, «Ювентус», также попавший во вторую корзину, примет на своем поле «Лион», «Бенфику» и «Левен». В гостях туринки сразятся с «Пари Сен-Жермен», «Хеккеном» и австрийской «Веной». Стоит отметить, что встречи с «Лионом» и «Бенфикой» станут повторением матчей прошлого сезона.

Для «Интера», который дебютирует на групповом этапе после незабываемой победы над «Вольфсбургом», жребий подготовил сложнейшую задачу. Миланский клуб, попавший в третью корзину, дома сыграет с «Арсеналом», «Хеккеном» и «Манчестер Сити», а на выезде встретится с «Лионом», «Реалом Мадрид» и австрийской «Веной».

Согласно календарю соревнований, все матчи группового этапа будут транслироваться на платформе Дисней+. По итогам шести туров четыре лучшие команды турнирной таблицы напрямую выходят в четвертьфинал. Команды, занявшие места с пятого по двенадцатое, сразятся в плей-офф, чтобы определить обладателей оставшихся четырех путевок.