Лаутаро Мартинес и «Барселона»: есть ли соглашение?

·12·Спорт
Лаутаро Мартинес и «Барселона»: есть ли соглашение?

По мере приближения последних дней трансферного окна в европейском футболе появляется всё больше громких новостей. Согласно информации, распространённой влиятельным испанским телеканалом «Эль Чирингито ТВ», капитан итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес достиг соглашения с каталонской «Барселоной» по условиям личного контракта. Эта новость вызвала большой интерес у футбольной общественности и болельщиков, поскольку нападающий действительно выделялся своей яркой игрой в последние сезоны. Об этом сообщает Goal.com.

По данным источника, спортивный директор «Барселоны» Деку ещё на прошлой неделе провёл официальную встречу с агентом аргентинского нападающего Алехандро Каманьо. По итогам переговоров сторонам удалось достичь взаимопонимания по основным условиям контракта. После того как каталонский клуб не смог подписать Хулиана Альвареса, который изначально был его главной целью, «Барселона» сосредоточилась именно на Лаутаро Мартинесе и готовится направить руководству «Интера» официальное предложение.

Финансовые возможности и предполагаемая стоимость

Как сообщает Goal.com, руководство «Барселоны» ориентировочно готово потратить около 100 миллионов евро на трансфер капитана «Интера». Однако до закрытия трансферного окна остаётся всего около 10 дней, что практически делает реализацию этой сделки невозможной. Кроме того, миланский клуб не намерен продавать своего основного нападающего под номером 10 и понимает, что за столь короткий срок будет трудно найти ему достойную замену.

Будущее Лаутаро Мартинеса в миланском клубе

Источники, близкие к футболисту, и ситуация в клубе показывают, что Лаутаро Мартинес не намерен покидать «Интер». Он является капитаном команды, лидером раздевалки и главной движущей силой на поле. Главная цель аргентинского нападающего, дважды проигравшего финал в составе «нерадзурри», — завоевать Кубок Лиги чемпионов и порадовать миланских болельщиков.

Лаутаро МартинесБарселонаИнтерТрансферыЛига Чемпионов
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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