Кайрат — Панатинаикос: составы и текстовая трансляция

45
После углового, поданного Яакко Оксаненом («Кайрат» Алматы), мяч задел одного из защитников, и тот вынес его головой.
44
Яакко Оксанен (Кайрат Алматы) подал со стандарта в центр, но защитники выбили мяч. Мяч ушел за пределы поля, и боковой судья указал на угловой флажок. Угловой в пользу Кайрат Алматы.
43
Судья Аллард Линдхаут заметил грубость со стороны Имрана Лузы («Панатинаикос») и без колебаний дал свисток. Штрафной. «Кайрат» Алматы теперь, скорее всего, попытается навесить мяч в штрафную.
43
Андреас Тетте почти вышел на ударную позицию, но передачу Сантино Андино (Панатинаикос) из штрафной площади заблокировал один из защитников.
41
Эдмилсон (Кайрат Алматы) получил легкое повреждение, но, судя по всему, сможет продолжить игру.
41
Азамат Туякбаев (Кайрат Алматы) выполнил штрафной удар, но это была далеко не лучшая его подача, и защитники легко выбили мяч.
40
Сантино Андино (Панатинаикос) нарушил правила, и Аллард Линдхаут остановил игру. «Кайрат» исполнит штрафной удар у боковой линии.
39✚
Эдмилсон (Кайрат Алматы) показывает жестами, что испытывает боль, и просит медицинской помощи. Степень его травмы пока неизвестна.
38
Эдмилсон (Кайрат Алматы) принял точную передачу во вратарской и пробил. Один из защитников вовремя среагировал и вынес мяч в безопасную зону.
37
Андреас Теттe (Панатинаикос) создал почти опасный момент, но его пас партнеру не удался.
35
Количество ударов в створ у обеих команд сейчас составляет 5:4. Текущая статистика по ударам в створ – 0:3.
34
Георгиос Кириакопулос (Панатинаикос) попытался найти партнера по команде Андреаса Теттея, но вложил в передачу слишком много силы. Мяч ушел за пределы поля, и в ворота «Кайрата» (Алматы) назначен удар от ворот.
33
Темирлан Анарбеков («Кайрат» Алматы) выполнил длинную передачу на Эдмилсона, но Иньяки Пенья вышел из ворот и завладел мячом.
33
Густаво Мендонса («Кайрат» Алматы) нанес мощный удар издали по воротам. Его великолепный удар прошел рядом с левой штангой.
32🔁
Судья остановил игру, так как должна состояться замена, и Олжас Байбек покидает поле, вместо него вышел Александр Широбоков (Кайрат Алматы).
32
Аллард Линдхаут остановил игру из-за тактического фола со стороны Триантафиллоса Цапраса (Панатинаикос). Назначен штрафной удар в пользу команды Кайрат Алматы.
31VAR
Радость игроков Панатинаикоса длилась недолго, ведь после просмотра VAR арбитр зафиксировал офсайд и отменил гол!
30VAR
Игроки Панатинаикоса прекратили праздновать, так как судья Аллард Линдхаут показал жест VAR для просмотра гола, скорее всего, чтобы определить, был ли офсайд в начале атаки.
29
Эрик Палмер-Браун (Панатинаикос) дотянулся до мяча после подачи с углового в штрафной и пробил головой. Его мощный удар шел в створ, но вратарь перевел мяч в перекладину. Блестящий сейв.
29⚽0-3
Гол! После отскока мяча Андреас Тетте (Панатинаикос) отправил его в сетку с близкого расстояния. Счёт 0:3.
29
Имран Луза («Панатинаикос») направляется к угловому флажку после того, как один из защитников надежно вынес мяч.
28
Андреас Тетте (Панатинаикос) пытается идти вперёд, но защитник выбивает мяч. Бурчак зарбаси в исполнении Панатинаикоса.
28
Дальний удар Марка Гуала («Кайрат») казался опасным, но мяч пролетел совсем рядом с правой штангой. На этот раз вратарю повезло.
27
Азамат Туякбаев (Кайрат Алматы) выполнил неточную подачу с углового в штрафную.
27
Эдмилсон (Кайрат Алматы) не смог сделать точную передачу партнерам по команде в штрафную, его пас был заблокирован. Мяч ушел за пределы поля, назначен угловой. «Кайрат Алматы» может продолжить атакующие действия.
26
Имран Луза (Панатинаикос) исполняет штрафной удар, но мяч выбит из штрафной.
25🟨
Эркин Тапалов («Кайрат» Алматы) получил желтую карточку за нарушение правил.
24⚽0-2
Гол! Сирил Дессерс (Панатинаикос) великолепно пробил с пенальти в левый угол ворот, не оставив шансов вратарю Темирлану Анарбекову!
24
Сирил Дессерс (Панатинаикос) берет на себя ответственность и уже устанавливает мяч.
23🎯
Александр Мартынович (Кайрат Алматы) нарушил правила против игрока соперника, и Аллард Линдхаут дал свисток. Судья указал на точку. Панатинаикос получил право на пенальти!
21
Марк Гуал (Кайрат Алматы) отдал точный пас в штрафной на Александра Мринского, но Иньяки Пенья вовремя вышел из ворот и ликвидировал угрозу.
20
Сирил Дессерс (Панатинаикос) попытался сделать умную передачу Андреасу Теттею с угла штрафной, но защитники сыграли внимательно и ликвидировали угрозу.
20
Сирил Дессерс (Панатинаикос) получил отличную передачу и мощно пробил со средней дистанции, но защитник заблокировал удар.
17
Эдмилсон (Кайрат Алматы) оказался в нужном месте на подборе и решил пробить издали, но его удар был заблокирован.
16
Андреас Тетте (Панатинаикос) вошел в штрафную, но Темирлан Анарбеков вовремя вышел из ворот и остановил его.
16
Процент владения мячом — 24:76.
15
Висенте Таборда (Панатинаикос) подал угловой, но защитники сыграли надежно.
15
Сантино Андино (Панатинаикос) попытался сделать передачу, но она была заблокирована. Панатинаикос подает угловой.
13
Александр Мартынович («Кайрат» Алматы) оказался в явном офсайде, и боковой судья поднял флажок.
13
Яакко Оксанен (Кайрат Алматы) подал угловой в штрафную, но Иньяки Пенья поймал мяч и ликвидировал угрозу.
13
Азамат Туякбаев (Кайрат Алматы) сделал передачу в штрафную, но его попытка была пресечена и мяч выбит. Кайрат Алматы исполнит угловой.
12
Аллард Линдхаут дал свисток, и Андреас Теттех (Панатинаикос) наказан за фол в нападении. Абсолютно верное решение арбитра.
11
Марк Гуаль (Кайрат Алматы) пробил издали, но подстроился под мяч неудачно, и тот пролетел далеко мимо левой штанги.
10
Яакко Оксанен («Кайрат Алматы») отдал быструю передачу в свободную зону на партнера, который ждал на линии офсайда, но один из защитников перехватил мяч и отвел угрозу.
8
Александр Мринский выполнил опасный прострел в штрафную, но защитники сумели отбиться. Какой момент! Мяч пришел к Марку Гуалю, чей удар из-за пределов штрафной прошел рядом с правой штангой.
6⚽0-1
Мяч в сетке! Георгиос Кириакопулос отличной передачей вывел Висенте Таборду (Панатинаикос) на ударную позицию, и тот с близкого расстояния отправил мяч в ворота. Счет 0:1.
3
Азамат Туякбаев (Кайрат Алматы) попытался сделать передачу из штрафной на Эдмилсона, но один из защитников вовремя прочитал эпизод и перехватил мяч.
3
Панатинаикос сейчас контролирует мяч, и игроки управляют ходом игры за счет точных передач друг другу.
2
Эркин Тапалов («Кайрат Алматы») пытался успеть к мячу, но задел ногу соперника. Аллард Линдхаут дал свисток за нарушение. Назначен штрафной в пользу «Панатинаикоса».
1⏱
Судья дал свисток, и матч начался.
19:31
Матч начинает Панатинаикос.
19:30
Главным арбитром сегодняшнего матча будет Аллард Линдхаут.
19:30
Вы можете ознакомиться с составами команд в преддверии начала этой встречи в нашей трансляции.
19:30
Добро пожаловать на текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча. Вы можете следить за всеми важными событиями на поле в письменном виде. Желаем вам приятного просмотра.
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