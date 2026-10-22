Кайрат — Панатинаикос: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Кайрат — Панатинаикос. Начало матча: 22 октября, 19:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Кайрат»: 1. Анарбеков Т., 8. Байбек О., 9. Эдмилсон, 28. Гуаль М., 14. Мартынович А. (капитан), 3. Мата Л., 22. Мендонса Г., 24. Мрынский А., 13. Оксанен Я., 20. Тапалов Е., 17. Туякбаев А.

Запасные «Кайрат»: 81. Бекболат И., 15. Биркурманов М., 19. Юккола О., 82. Калмурза С., 4. Касабулат Д., 5. Кургин Л., 6. Садыбеков А., 25. Широбоков А.

Главный тренер «Кайрат»: Уразбахтин Р.

Стартовый состав «Панатинаикос»: 1. Пенья И., 10. Андино С., 22. Камара Э., 9. Дессерс С., 6. де Врей С. (капитан), 77. Кирьякопулос Г., 26. Луза И., 14. Палмер-Браун Э., 20. Таборда В., 7. Тетте А., 19. Цапрас Т.

Запасные «Панатинаикос»: 2. Калабрия Д., 4. Чиривелья П., 99. Гарсия Л., 71. Гитонас К., 42. Кангва К., 3. Катрис Г., 18. Контурис С., 70. Коцарис К., 53. Небис И., 28. Пельистри Ф., 74. Растодер Э., 55. ван Дронгелен Р.

Главный тренер «Панатинаикос»: Неструп Я.