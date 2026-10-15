Рига — Кайрат: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Рига — Кайрат. Начало матча: 15 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Рига»: 12. Пирич К., 40. Анкра А., 7. Ауани Р., 19. Бадамоси М., 22. Диоп М., 8. Яго Сикейра, 13. Юрковскис Р. (капитан), 21. Муса Б., 18. Улад М&#кс27;Ханд С., 23. Тонишевс М., 5. Вассом К.

Запасные «Рига»: 34. Черномордийс А., 44. Казаинис М., 91. Оролс Ф., 10. Режинальдо Рамирес, 15. Робало Педру С. Л., 6. Сако К., 25. Тайво А.

Главный тренер «Рига»: Гула А.

Стартовый состав «Кайрат»: 1. Анарбеков Т., 9. Эдмилсон, 28. Гуаль М., 19. Юккола О., 14. Мартынович А. (капитан), 3. Мата Л., 22. Мендонса Г., 24. Мрынский А., 13. Оксанен Я., 25. Широбоков А., 20. Тапалов Е.

Запасные «Кайрат»: 27. Абиш М., 8. Байбек О., 81. Бекболат И., 15. Биркурманов М., 82. Калмурза С., 4. Касабулат Д., 5. Кургин Л., 6. Садыбеков А., 17. Туякбаев А.

Главный тренер «Кайрат»: Уразбахтин Р.